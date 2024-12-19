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Бердников Василий



19.12.2024 Lazarus атакует атомную промышленность новым вредоносным ПО 1
24.04.2009 Названы лучшие антивирусы для ядра Windows 1
05.03.2009 Антивирусы сравнили по интеллекту 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бердников Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
ESET - ESET Software 1133 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Microsoft Corporation 24625 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 63 1
HeadHunter Group - Dream Job - Дрим Джоб 6 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 2
Кибербезопасность - HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 49 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 715 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 235 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 1
Яндекс Agnitum Outpost 49 2
Microsoft Windows XP 2399 2
Microsoft Windows 15657 2
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 1
Comodo Internet Security SSL 12 1
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 1
Gen Digital - Avira Antivir - Avira Antivirus 11 1
Kaspersky GReAT TinyCheck 28 1
Notepad++ 23 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 1
Bitdefender Antivirus 11 1
Panda Antivirus 54 1
ВирусБлокАда - VBA32 10 1
F-Secure Anti-Virus - F-Secure AVP - F-Secure Mobile Anti-Virus - F-Secure Mobile Security - F-Secure Computer Protection 22 1
Зайцев Олег 6 1
Потасуев Павел 8 1
Керценбаум Кирилл 21 1
Назаров Денис 3 1
Шабанов Илья 60 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21767 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Америка Латинская 1812 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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