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F-Secure Anti-Virus F-Secure AVP F-Secure Mobile Anti-Virus F-Secure Mobile Security F-Secure Computer Protection

СОБЫТИЯ

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22.04.2020 Во всех популярных антивирусах для Windows, macOS и Linux найден механизм самоуничтожения. Видео 1
20.07.2010 Чем защитить мобильник от вирусов: обзор средств 1
09.02.2010 Антивирусы протестировали на лечение активного заражения 1
05.03.2009 Антивирусы сравнили по интеллекту 1
11.03.2008 F-Secure Anti-Virus 8.00 защищает Windows Server 2008 3
25.01.2008 F-Secure защитит смартфоны Sony Ericsson на платформе UIQ 1
25.12.2007 Русские антивирусы попали в тройку лидеров на TopTenReviews 1
10.12.2007 Русские антивирусы провалили тест Virus Bulletin 1
05.06.2007 Антивирусы F-Secure: теперь и для Vista 2
31.05.2007 В антивирусах F-Secure найдены многочисленные уязвимости 1
21.05.2007 F-Secure: новое решения для защиты от Zero-Hour-атак 1
24.04.2007 F-Secure захватила 34% рынка ISP-услуг в Европе 2
19.04.2007 Oxygen Software и F-Secure: «двойная защита» смартфонов 1
09.03.2007 Вышел новый релиз к Anti-Virus for Workstations 7.00 4
05.03.2007 Microsoft Live OneCare занял 17 место среди антивирусов 2
09.02.2007 Вышли обновления IS2007 и AV2007 с поддержкой Vista 2
20.01.2006 В антивирусах F-Secure найдены уязвимости 13
11.10.2005 В Kaspersky Anti-Virus найдена уязвимость 1
15.06.2005 Троян Skulls маскируется под антивирус 1
24.03.2005 Троянец Drever-C блокирует работу антивирусов в смартфонах 1
14.02.2005 F-Secure выпустила патч на "дыру" в антивирусах 1
18.01.2002 Сеть и Безопасность: Параноид Техноид 1

Публикаций - 23, упоминаний - 45

F-Secure Anti-Virus и организации, системы, технологии, персоны:

F-Secure 216 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
ESET - ESET Software 1161 4
Microsoft Corporation 25775 3
Sophos - SophosLabs 436 3
Bitdefender 171 3
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Sony 6739 2
Trend Micro 651 2
SimWorks 2 1
Check Point Software Technologies 829 1
Oracle Corporation 7074 1
Fortinet 452 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Webroot Software 32 1
RACK911 Labs 1 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Malwarebytes Labs 40 1
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 4
Оцифровка - Digitization 5185 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 3
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 2
Кибербезопасность - Mobile security - Mobile device security 57 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 1
Proxy-server - Прокси-сервер 346 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 1
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 215 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 1
Nokia Symbian OS 1411 7
Microsoft Windows 16882 6
Linux OS 11533 5
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 5
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 5
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 4
F-Secure IS - F-Secure Internet Security - Стрим.Антивирус 17 4
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 3
Gen Digital - Avira Antivir - Avira Antivirus 11 3
Microsoft Windows XP 2431 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Bitdefender Antivirus 12 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Intel Security McAfee VirusScan 53 3
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 3
F-Secure Internet Gatekeeper 3 3
F-Secure Orion 2 2
F-Secure Libra 2 2
F-Secure Personal Express 2 2
Trend Micro Internet Security - Trend Micro PC-cillin Internet Security 29 2
Kaspersky Internet Security 497 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 2
Яндекс Agnitum Outpost 49 2
Panda Antivirus 58 2
Microsoft Windows XP Home 196 2
ВирусБлокАда - VBA32 11 2
F-Secure DeepGuard 8 1
F-Secure Client Security 3 1
F-Secure BlackLight 6 1
F-Secure Linux Client Security 2 1
F-Secure Policy Manager 2 1
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 1
Comodo Antivirus 2 1
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 1
Kingsoft AntiVirus 2 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 1
ESET NOD32 SysRescue - ESET NOD32 SysInspector 6 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Назаров Денис 3 1
Бердников Василий 4 1
Konttinen Samu - Континен Саму 1 1
Segerdahl Olle - Сегердаль Олле 2 1
Alvarez Sergio - Альварес Сержио 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Шаров Борис 73 1
Керценбаум Кирилл 21 1
Степанов Вячеслав 8 1
Краснов Виталий 8 1
Сливаев Петр 2 1
Clementi Andreas - Клементи Андреас 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Япония 13807 1
Ирландия - Республика 1051 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Английский язык 7030 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 3
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
The Register - The Register Hardware 1784 1
Virus Bulletin 33 1
heise online - heise security 122 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
AV-Comparatives 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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