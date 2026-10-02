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Oxygen Software Оксиджен Софтвер

Oxygen Software - Оксиджен Софтвер

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 5 034 000 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 5 034 000 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 5 034 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.10.2026 Скотланд-Ярд отказался от закупленного ПО, потому что в США его объявили российским 2
21.02.2022 Компания «Оксиджен Софтвер» примет участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2022» 1
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 2
12.09.2013 25 сентября в Москве откроется выставка InfoSecurity Russia’2013 1
04.12.2012 Разработчики ПО - государству: 6 предложений по поддержке отрасли 1
02.12.2011 Wikileaks: известные российские ИТ-компании помогают спецслужбам следить за людьми 2
02.03.2010 «Оксиджен Софтвер» выпустил программу «Частный детектив для мобильных телефонов» 1
22.05.2008 «Мобильный Криминалист 2» извлекает максимум данных из памяти мобильника 1
30.01.2008 «Мобильный Криминалист 2.18» помогает в борьбе с преступностью 1
19.04.2007 Oxygen Software и F-Secure: «двойная защита» смартфонов 1
18.04.2007 «Мобильный криминалист» пришел в Россию 1
23.10.2006 Выпущен Oxygen Phone Manager II v2.11.5 для Symbian 1
27.06.2006 Oxygen обновил менеджер телефонов 1
15.06.2006 "Оксиджен" разработал программу для телефонов Vertu 1
20.02.2006 Появилась новая версия Oxygen Phone Manager для смартфонов Samsung 1
08.08.2003 Oxygen Software обновил менеджер телефонов Nokia 1
21.04.2003 Oxygen Phone Manager II — все возможности Nokia 1
30.12.2002 Oxygen Software представила новые программы для управления телефонами Nokia 1
15.12.2002 Oxygen Software представила версию 1.3.2 программы Oxygen Phone Manager для телефонов Nokia 1
12.09.2002 Oxygen Software представила новую версию программы-менеджера телефонов Nokia 1
10.09.2002 Oxygen Software представила версию 1.3 программы Oxygen Phone Manager для телефонов Nokia 6310, 6310i и 6510 1
13.05.2002 Oxygen Software выпустила новую версию программы управления Oxygen Phone Manager для телефонов Nokia 1
15.04.2002 Oxygen Software выпустила новую версию своей программы управления телефоном Nokia 8310 1
27.03.2002 Oxygen Software представила новую версию программы Oxygen Phone Manager для телефонов Nokia 1
04.03.2002 Oxygen Software выпустила новую версию Oxygen Phone Manager для телефонов Nokia 6310 и 6510 1
19.02.2002 Oxygen Software представила программу управления Oxygen Phone Manager для Nokia 6310 1
15.02.2002 Рынок телекоммуникаций: Сотовый бум или сотовый Doom? 1
11.02.2002 Oxygen Software обновила программу управления Oxygen Phone Manager для телефонов Nokia 7110/7190/6210/6250 1
06.02.2002 Oxygen Software усовершенствовала элементы управления ActiveX для телефонов Nokia 1
14.01.2002 Oxygen Software представила программу Oxygen Phone Manager v1.2 для Nokia 8310 1
17.12.2001 Oxygen Software выпустила новую версию своей программы Oxygen Phone Manager для телефонов Nokia 7110/7190/6210/6250 1
20.11.2001 Интернет инкубатор 12 Entrepreneuring прекратит существование 1
09.12.2000 Oxygen Software выпустила Oxygen Phone Manager 1.7 для работы с мобильными телефонами Nokia 1

Публикаций - 33, упоминаний - 36

Oxygen Software и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 21
Samsung Electronics 11142 7
Microsoft Corporation 25869 5
Lenovo Motorola 3573 4
Vertu 121 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 3
Siemens AG - Siemens Group 2675 3
InfoWatch - Web Control - Вэб Контрол ДК 22 1
Setec - СиТек 31 1
Avangate 5 1
МегаФон 10937 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16127 1
LG Electronics 3746 1
Toshiba Corporation 2986 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9564 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1925 1
Philips 2101 1
MediaTek - Ralink 600 1
Sony 6755 1
TrueConf - ТруКонф 460 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 530 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 81 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 232 1
F-Secure 216 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Cellebrite 24 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 199 1
Netscape Communications Corporation 426 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
Hacking Team 17 1
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 35 1
ЛАН-проект 12 1
Экспертэкспресс 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9051 1
ГПБ - Газпромбанк 1291 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 173 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6014 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13875 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3686 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 758 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9396 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26562 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29893 13
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 13
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1091 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27156 9
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 8
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 186 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13809 7
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1018 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2500 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28560 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9599 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5445 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35820 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17106 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18505 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4501 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10316 3
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 225 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2938 3
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 337 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2800 3
Аудиоредактор - Музыкальный редактор - Music editor - Редактор мелодий 12 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10160 2
GIF - Graphics Interchange Format - растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 486 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14432 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5910 2
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 252 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1768 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5943 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5534 2
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 86 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14888 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7958 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2496 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2444 1
Microsoft Outlook 1508 16
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
Microsoft Windows NT 890 12
Microsoft Windows XP 2433 11
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 11
Microsoft Windows 95 430 10
Nokia Symbian OS 1411 6
Oracle Java - язык программирования 3496 5
Oxygen Software - Мобильный криминалист 9 5
Nokia 6310 - Nokia 6310i 14 4
Nokia 8310 9 3
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 2
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 2
Nokia 6510 4 2
Microsoft Windows 17010 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1462 2
Microsoft ActiveX 212 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Nokia Sseries - серия телефонов 149 2
Microsoft Windows 98 452 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 2
Nokia 7650 63 2
Nokia Nseries 539 2
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 2
Cellebrite UFED - Cellebrite Universal Forensics Extraction Device 12 1
F-Secure Anti-Virus - F-Secure AVP - F-Secure Mobile Anti-Virus - F-Secure Mobile Security - F-Secure Computer Protection 23 1
Microsoft Windows Address Book 10 1
BlackBerry OS 180 1
Qisda BenQ P - серия телефонов 3 1
Microsoft Windows Mobile 5 193 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 1
Vodafone - серия телефонов (камерофонов) 4 1
Siemens M - Siemens ME - серия мобильных телефонов 25 1
Nokia 3650 25 1
Nokia 6233 22 1
Nokia 6680 17 1
Nokia 6630 18 1
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 78 1
Nokia 6260 11 1
Gibson Mel - Гибсон Мел 9 1
Частухин Сергей 1 1
Мельникова Полина 1 1
Платонов Леонид 5 1
Baxter Charles - Бакстер Чарльз 2 1
Луковкин Александр 2 1
Гутман Ольга 1 1
Zapf Peter - Цапф Питер 3 1
Conway Ron - Конвей Рон 13 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Свириденко Андрей 99 1
Николаев Александр 46 1
Умаров Михаил 56 1
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 1
Курашев Дмитрий 60 1
Готальский Михаил 95 1
Погребинский Антон 45 1
Акулинин Игорь 20 1
Федоров Олег 14 1
Косинов Михаил 14 1
Голубев Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168348 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48051 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19365 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55074 2
Европа 25026 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13872 2
Азия - Азиатский регион 5955 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19763 2
Италия - Итальянская Республика 4520 2
Франция - Французская Республика 8201 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1258 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1474 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3507 1
Южная Корея - Республика 7103 1
Япония 13849 1
Швеция - Королевство 3793 1
Финляндия - Финляндская Республика 3706 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8686 1
Европа Восточная 3140 1
Америка - Американский регион 2208 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3675 1
Израиль 2871 1
Германия - Федеративная Республика 13296 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2902 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2104 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14860 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 929 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 846 1
Россия - ПФО - Пензенская область 649 1
Европа Западная 1498 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1111 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 520 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1817 1
Франция - Канны 114 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4039 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11762 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58415 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2471 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5854 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9158 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3403 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1161 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 796 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Металлы - Золото - Gold 1261 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8572 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6743 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1585 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2580 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3905 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 387 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6864 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12434 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5846 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 682 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5672 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5555 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7105 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 353 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 974 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6101 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6677 1
Английский язык 7072 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7586 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1733 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 933 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54070 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34282 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18390 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9232 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6626 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6870 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2961 1
Тайга.инфо 2 1
WikiLeaks 120 1
Washington Post 357 1
Dagens Industri 11 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8675 2
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4072 1
Gartner - Dataquest 353 1
Datamonitor 83 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1293 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2692 1
Международный женский день - 8 марта 420 1
Infosecurity - выставка 63 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 130 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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