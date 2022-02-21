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Компания «Оксиджен Софтвер» примет участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2022»

Компания «Оксиджен Софтвер», ведущий российский разработчик программного обеспечения в области цифровой криминалистики, 22 февраля примет участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2022», в качестве партнера выставки.

На стенде компании будет продемонстрирована работа ПО МК Enterprise – программного продукта для сотрудников служб безопасности организаций, предназначенный для расследования корпоративных инцидентов. Решение является универсальным инструментом для извлечения и анализа данных из рабочих станций, мобильных устройств, облачных сервисов.

МК Enterprise является отечественным программным продуктом DFIR-направления (Digital Forensics and Incident Response), предназначенное для цифровизации и оптимизации процесса расследования инцидентов. С каждой новой версией продукта, в него добавляются передовые возможности, способствующие выполнению данных задач.

В составе делегации «Оксиджен Софтвер» будут генеральный директор Ольга Гутман и менеджер по работе с партнерами Полина Мельникова.

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