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F-Secure Client Security

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.03.2007 Вышел новый релиз к Anti-Virus for Workstations 7.00 1
22.02.2007 Вышла бета-версия F-Secure Client Security 7.1 с поддержкой Vista 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

F-Secure Client Security и организации, системы, технологии, персоны:

F-Secure 216 2
Sophos - SophosLabs 436 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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