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F-Secure Client Security
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.03.2007
|Вышел новый релиз к Anti-Virus for Workstations 7.00 1
|22.02.2007
|Вышла бета-версия F-Secure Client Security 7.1 с поддержкой Vista 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
F-Secure Client Security и организации, системы, технологии, персоны:
|F-Secure 216 2
|Sophos - SophosLabs 436 1
|Bitdefender 171 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
|Sony 6739 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
|ESET - ESET Software 1161 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.