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Индексная книга (каталог) CNews*
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F-Secure IS F-Secure Internet Security Стрим.Антивирус

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.05.2011 Определены самые быстрые антивирусы 2011 г. 1
16.09.2010 Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на эффективности самощащиты 1
05.08.2010 Большинство интернет-фильтров неспособны защитить детей от порнографии 1
02.07.2010 Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на эффективность проактивной защиты 2
26.04.2010 «Комстар» обновил «Стрим.Антивирус» 2
02.02.2010 Антивирусы протестировали на быстродействие 1
05.11.2009 Названы лучшие антивирусы по защите от новых вредоносов 2
19.01.2009 Антивирусы сравнили по самозащите 1
24.12.2008 Эффективность антивирусов измерили по-новому 1
02.04.2008 «Комстар» начал продажи ПО и музыки через интернет 1
04.09.2007 Internet Security 2008 от F-Secure: теперь и для малого бизнеса 1
05.06.2007 Антивирусы F-Secure: теперь и для Vista 1
09.02.2007 Вышли обновления IS2007 и AV2007 с поддержкой Vista 2
27.10.2006 F-Secure предлагает антивирус IS2007 2
20.01.2006 В антивирусах F-Secure найдены уязвимости 2
14.02.2005 F-Secure выпустила патч на "дыру" в антивирусах 1

Публикаций - 17, упоминаний - 23

F-Secure IS и организации, системы, технологии, персоны:

F-Secure 216 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Microsoft Corporation 25775 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
Gen Digital - Avast Software 184 6
Bitdefender 171 6
ESET - ESET Software 1161 5
Sophos - SophosLabs 436 4
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
Trend Micro 651 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 2
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 2
ВирусБлокАда 17 2
Алатус 5 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Check Point Software Technologies 829 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Sony 6739 1
Google LLC 12690 1
Nvidia Corp 4002 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
Emsisoft 11 1
101Hotels.com 456 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Оцифровка - Digitization 5185 6
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Кибербезопасность - HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 51 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 99 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 191 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
WCM - Web Content Management System - система управления веб-содержимым 75 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 158 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Microsoft Windows XP 2431 6
Kaspersky Internet Security 497 6
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 6
Dr.Web Security Space 66 6
BitDefender Internet Security 12 6
Panda Cloud Antivirus - Panda Cloud Internet Protection - Panda Internet Security 33 6
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 6
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 5
Gen Digital - Avira Premium Security Suite - Avira Internet Security 7 5
Trend Micro Internet Security - Trend Micro PC-cillin Internet Security 29 5
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 5
F-Secure Anti-Virus - F-Secure AVP - F-Secure Mobile Anti-Virus - F-Secure Mobile Security - F-Secure Computer Protection 23 4
F-Secure DeepGuard 8 4
Comodo Internet Security SSL 12 4
Check Point - ZoneAlarm Internet Security Suite - ZoneAlarm ForceField - ZoneAlarm DataLock - ZoneAlarm Mobile Security - ZoneAlarm Firewall 27 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
ВирусБлокАда - VBA32 11 4
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 3
Microsoft Security Essentials - MSE 146 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
Яндекс Agnitum Outpost 49 3
F-Secure Internet Gatekeeper 3 2
F-Secure Personal Express 2 2
Linux OS 11533 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Microsoft Outlook 1506 2
Adobe Photoshop 804 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 2
Google VirusTotal 108 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 2
Gen Digital - Avast - AVG Internet Security - AVGSvc.exe 5 2
Intel Security McAfee Internet Security - McAfee Antivirus 22 2
F-Secure Orion 2 1
F-Secure Libra 2 1
F-Secure BlackLight 6 1
Шабанов Илья 60 5
Керценбаум Кирилл 21 2
Ильин Сергей 15 2
Рабинович Илья 2 1
Белкин Алексей 4 1
Segerdahl Olle - Сегердаль Олле 2 1
Терещенко Николай 2 1
Васильев Григорий 44 1
Гостев Александр 84 1
Александрова Анна 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
White list - Белый список 162 1
Английский язык 7030 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 8
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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