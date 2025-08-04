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Пешков Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Хакеры создали целый поддельный сайт PyPI для атак на программистов на Python 1
12.12.2023 iPhone, MacBook, устройства на Android и ОС Linux можно захватить с помощью новой «дыры» в Bluetooth 1
06.12.2023 ПК можно взломать с помощью рекламной картинки в BIOS и UEFI 1
27.11.2023 Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft 1
24.11.2023 Облачная инфраструктура на Microsoft Azure может быть заражена «полностью необнаруживаемым майнером» 1
16.11.2023 Intel починил в своих процессорах «дыру», через которую хакеры получали повышение привилегий 1
23.10.2023 Cisco экстренно выпускает патчи для своих устройств, потому что новую «дыру» уже эксплуатируют хакеры 1
17.10.2023 Команде Exim больше года не было дела до критических уязвимостей 1
12.10.2023 «Дыра» в устройствах Cisco активно эксплуатируется. Компания экстренно выпускает патчи 1
28.09.2023 В тысячах файерволлов и маршрутизаторов Juniper есть «дыра» для захвата устройства 1
27.10.2021 Власти США бьют тревогу из-за хакерских атак на канализацию страны 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Пешков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1526 10
Intel Corporation 12372 3
Cisco Systems 5175 2
Microsoft Corporation 24982 2
Lenovo Group 2320 2
Dell EMC 5056 1
Google LLC 12035 1
Dell Technologies - Dell Computer 2143 1
Trend Micro 619 1
Synaptics 25 1
SafeBreach Labs 14 1
Goodix Technology 6 1
Apple Inc 12346 1
Acer Group - Acer Inc 2596 1
EFI - Electronics for Imaging 44 1
Unsplash 1125 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1161 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 43 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29891 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6580 9
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2117 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2642 5
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 302 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13213 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31029 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 709 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16479 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3863 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26391 2
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 305 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25250 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2373 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14738 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11726 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69767 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3060 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13086 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6532 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3255 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7865 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3330 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2979 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22191 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10182 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2582 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21385 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6450 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32600 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 412 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 157 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 454 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 36 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2836 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 571 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 317 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2413 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 164 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 318 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4857 7
Apple iOS 8037 3
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 18 2
Cisco IOS-XR Network OS 18 2
Linux OS 10404 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 618 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 47 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 182 1
FreePik 1231 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1371 1
Microsoft Windows 16051 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1047 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Microsoft Surface - Планшет 435 1
Microsoft Azure 1435 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 314 1
Intel Core - Семейство процессоров 1221 1
Microsoft Windows Hello 205 1
Google Cloud Platform - GCP 326 1
Microsoft Surface Pro - планшет 126 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 25 1
Google Android 14404 1
Nuvia Phoenix 142 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 379 1
Apple macOS 2157 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 908 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 474 1
Intel Boot Guard 7 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Apple MacBook Pro 531 1
Google Android 14 83 1
Baines Jacob - Бейнс Джейкоб 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52830 1
США - Канзас 28 1
США - Калифорния 4689 1
США - Нью-Джерси 300 1
США - Невада 211 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1002 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53421 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7578 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2591 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7163 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14448 1
BleepingComputer - Издание 384 2
CNews Мишень 170 1
Juniper Research 538 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 908 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2524 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375696, в очереди разбора - 747910.
Создано именных указателей - 179530.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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