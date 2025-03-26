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Ларин Борис


26.03.2025 Операция «Форумный тролль»: новая APT-атака с использованием уязвимости нулевого дня в Chrome 1
24.10.2024 Группа Lazarus использовала уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалюты 1
29.12.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила критическую уязвимость в процессорах Apple 1
18.04.2023 «Касперский» нашел свежую брешь во всех серверных и клиентских Windows. На нее уже насели хакеры-вымогатели 1
13.04.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила атаки шифровальщиков с применением эксплойта нулевого дня 1
14.04.2021 «Лаборатория Касперского» нашла уязвимость нулевого дня в диспетчере окон рабочего стола Windows 1
12.08.2020 «Лаборатория Касперского» предотвратила целевую атаку с применением сразу двух эксплойтов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Ларин Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4962 7
Microsoft Corporation 24727 4
Apple Inc 12191 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 72 1
Google LLC 11876 1
DBAPPSecurity WeBin Lab 2 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 33 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1460 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 38 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28229 6
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 669 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6276 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12810 5
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 405 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2584 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2277 3
Microsoft Windows API 304 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 665 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 198 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2984 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10658 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25676 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9266 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30116 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2507 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20973 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 148 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 555 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 207 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1487 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12113 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7546 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 787 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1635 1
Оповещение и уведомление - Notification 4741 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7474 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3113 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4831 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4453 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 611 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11748 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4581 5
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 300 4
Microsoft Windows 15790 4
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 56 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 2
Apple macOS 2085 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7133 1
Apple iMessage - Мессенджер 156 1
Kaspersky Incident Response 5 1
Apple iOS 7890 1
Apple iPod 1537 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 494 1
Apple iPad 3873 1
Google Chrome - браузер 1574 1
JavaScript - JS - язык программирования 1205 1
Kaspersky GReAT TinyCheck 40 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 305 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 397 1
Microsoft Windows 10 1780 1
Microsoft Edge - браузер 1998 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Microsoft Windows 11 580 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 41 1
Kaspersky Internet Security 460 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 17 1
Microsoft Patch Tuesday 11 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 1
Мельникова Анастасия 399 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 1
Южная Корея - Республика 6688 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 725 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52351 1
Ближний Восток 2962 1
Азия - Азиатский регион 5576 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11081 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16514 1
Энергетика - Energy - Energetically 5164 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6261 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51800 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8870 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9980 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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