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«Лаборатория Касперского» обнаружила атаки шифровальщиков с применением эксплойта нулевого дня

В феврале 2023 г. эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили атаку с использованием ранее неизвестной уязвимости в файловой системе Microsoft Common Log File System (CLFS). Злоумышленники использовали эксплойт, разработанный для различных версий и сборок ОС Windows, включая Windows 11, для попыток развернуть программу-вымогатель Nokoyawa. Microsoft присвоила этой уязвимости номер CVE-2023-28252, она уже исправлена. Среди целей были предприятия малого и среднего бизнеса на Ближнем Востоке, в Северной Америке и странах Азии.

Чаще всего уязвимости нулевого дня используются для проведения целевых атак, но эта применялась продвинутой кибергруппой с целью извлечения финансовой выгоды посредством использования программ-вымогателей.

Эта группа уже давно использует похожие, но уникальные эксплойты Common Log File System (CLFS). Эксперты компании видели как минимум пять различных эксплойтов такого рода. Они использовались в атаках на розничную и оптовую торговлю, энергетику, производство, здравоохранение, разработку программного обеспечения.

«Если раньше эксплойты нулевого дня в основном использовались для проведения сложных целевых атак, то теперь у злоумышленников есть ресурсы для их приобретения и частого применения. Есть также разработчики, готовые помочь им и разрабатывающие эксплойт за эксплойтом. Мы рекомендуем компаниям как можно скорее загрузить последние исправления от Microsoft и укрепить защиту, в частности с помощью EDR-решений», ― сказал Борис Ларин, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

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Продукты «Лаборатории Касперского» обнаруживают и защищают от эксплуатации указанной уязвимости и связанных с ней вредоносных программ.

Для защиты бизнеса от атак с использованием данной уязвимости эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: регулярно обновлять Microsoft Windows; использовать надёжное решение для защиты рабочих мест, например, Kaspersky Security для бизнеса, обладающее функциями защиты от эксплойтов, выявления подозрительного поведения и отката вредоносных действий; применять защитные решения, которые позволят выстроить гибкую и эффективную систему безопасности, включающую в себя обеспечение надёжной защиты рабочих мест, выявление и остановку атак любой сложности на ранних стадиях, сбор актуальных данных о кибератаках в мире. Комбинации таких решений содержатся в уровнях новой линейки продуктов для защиты бизнеса Kaspersky Symphony; внедрить EDR-решение и сервис, который умеет распознавать и останавливать атаки на ранней стадии, до того, как злоумышленники нанесут существенный урон, такой как Kaspersky Managed Detection and Response.

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