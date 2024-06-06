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Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

В июне 2024 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие будет полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.

Крупнейшее мероприятие лета 2024 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 19 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

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CNews FORUM традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

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Директор по информационным технологиям и цифровой трансформации «Агроэко» Сергей Меркулов

В CNews FORUM Кейсы 2024 примут участие заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе; директор по цифровым и информационным технологиям «Сибур» Алиса Мельникова; директор по ИТ группы компаний «Технониколь» Владислав Уткин; ИТ-директор «Ленты» Сергей Сергеев; директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ «МИСиС» и руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра Алексей Федоров; директор по информационным технологиям и цифровой трансформации «Агроэко» Сергей Меркулов; управляющий директор Россельхозбанка Вадим Григоренко; заместитель председателя правления по информационной безопасности Национального расчетного депозитария Олег Кусеров; ИТ-директор SOKOLOV Михаил Кудашев; ИТ-директор МЗПС «Карат» Александр Попушой; директор по ИТ группы компаний «Восток-Сервис» Максим Лобанов; директор по информационным технологиям «Уральского завода гражданской авиации» Владимир Замаруев; директор по информационной безопасности «Согаз» Георгий Старостин; генеральный директор компании-экспортера холдинга «Доставка Морем» Наталья Тугалева; исполнительный директор Сбербанка Станислав Рыжков; директор по электронной коммерции и цифровой трансформации Gulliver Group Иван Будник; директор по ИТ «Луис Дрейфус Восток» Михаил Кисленко; директор по развитию информационных технологий Carcade Сергей Киселев; генеральный директор автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса «Московской биржи» Сергей Демидов; руководитель отдела разработки ПО BIOCAD Александр Колесов; руководитель проекта по цифровизации «Газпром бурение» Джимшер Челидзе; начальник управления по корпоративным проектам FESCO Нина Московкина; руководитель цифровой HR-платформы «Ленты» Алена Сухорукова; руководитель направления Project&Product «Авито» Кирилл Скоромыкин; директор по персоналу Hoff Татьяна Конева; начальник отдела информационной безопасности в специализированном депозитарии ВТБ Александр Луганцев; руководитель отдела мониторинга и защиты информационной безопасности в «М.видео-Эльдорадо» Владимир Садовский.

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Директор по информационным технологиям золотодобывающего холдинга Дмитрий Пшиченко

Мероприятие будет состоять из десяти тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «ИТ в промышленности», «Цифровизация госсектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Цифровизация торговли», «Цифровизация HR», «Цифровая инфраструктура», «Цифровизация транспорта», «Информационная безопасность».

На секции «Цифровая трансформация» выступят директор по информационным технологиям и цифровой трансформации «Агроэко» Сергей Меркулов, директор по информационным технологиям золотодобывающего холдинга Дмитрий Пшиченко и директор по ИТ группы компаний «Самолет» Ксения Позднякова.

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Директор по ИТ группы компаний «Самолет» Ксения Позднякова

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

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Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

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Трансляция CNews FORUM Кейсы велась в интернете Трансляция CNews FORUM Кейсы велась в интернете
В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек

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