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СДИ Базис DCIM

«СДИ Базис» — российский программный продукт для технической паспортизации и учета инфраструктуры, ресурсов и услуг для операторов ЦОД и связи, а также служб ИТ. «СДИ Базис» спроектирован и разработан с учетом особенностей и требований российских компаний и организаций.

 

 

Евгений Кривоносов, Генеральный директор, СДИ СОФТ "Система технического учета СДИ Базис – основа рационального управления и планирования ИТ-инфраструктуры" конференция CNews "Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023" 21.09.2023, Москва


12.03.2025 Подтверждена совместимость «СДИ Базис» и российской ОС «Альт» 1
02.12.2024 Подтверждена совместимость «СДИ Базис» и российской СУБД Postgres Pro 1
04.10.2023 Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры 1
31.05.2021 Александр Гольцов -

Цифровая трансформация предполагает обязательное решение вопросов ИБ

 1
04.06.2020 Сергей Хрупов, Inline Technologies -

В любом кризисе надо искать возможности

 1
29.04.2020 Inline Technologies перевела службу сервиса на технологию «цифровых двойников» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

СДИ Базис DCIM и организации, системы, технологии, персоны:

Inline Technologies - Инлайн технолоджис 221 2
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 7 2
VK - Mail.ru Group 3462 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
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Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 460 1
Группа Самолет 79 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Венчурная студия 6 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
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