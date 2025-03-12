СДИ Базис DCIM

«СДИ Базис» — российский программный продукт для технической паспортизации и учета инфраструктуры, ресурсов и услуг для операторов ЦОД и связи, а также служб ИТ. «СДИ Базис» спроектирован и разработан с учетом особенностей и требований российских компаний и организаций.

Евгений Кривоносов, Генеральный директор, СДИ СОФТ "Система технического учета СДИ Базис – основа рационального управления и планирования ИТ-инфраструктуры" конференция CNews "Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023" 21.09.2023, Москва