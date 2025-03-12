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СДИ Базис DCIM
«СДИ Базис» — российский программный продукт для технической паспортизации и учета инфраструктуры, ресурсов и услуг для операторов ЦОД и связи, а также служб ИТ. «СДИ Базис» спроектирован и разработан с учетом особенностей и требований российских компаний и организаций.
Евгений Кривоносов, Генеральный директор, СДИ СОФТ "Система технического учета СДИ Базис – основа рационального управления и планирования ИТ-инфраструктуры" конференция CNews "Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023" 21.09.2023, Москва
СДИ Базис DCIM и организации, системы, технологии, персоны:
|Петербургский метрополитен ГУП 139 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
|Кривоносов Евгений 14 3
|Гольцов Александр 78 1
|Хрупов Сергей 5 1
|Дрожжин Артем 6 1
|Семенов Алексей 82 1
|Леонов Алексей 79 1
|Григоренко Вадим 40 1
|Анисов Ян 20 1
|Прескур Вадим 5 1
|Ивлев Валерий 3 1
|Тузиков Иван 6 1
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