ФНС России внедрила систему технического учета «СДИ Базис»

В ФНС официально введена в эксплуатацию система, повышающая эффективность эксплуатации и работы, надежность функционирования сложных вычислительных комплексов. Об этом CNews сообщили представители «СДИ Софт».

В апреле 2026 г. ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России ввела в промышленную эксплуатацию систему учета для автоматизации задач технического учета активов ИТ - вычислительной, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры на программной платформе «СДИ Базис», разработанной компанией «СДИ Софт».

Внедрение решения, которое позволяет глубоко детализировать сведения об ИТ-оборудовании, инженерной инфраструктуре, кабельных соединениях, настроенных конфигурациях, а также обладает открытыми интерфейсами интеграции со смежными системами и готовой библиотекой цифровых моделей оборудования было разбито на три этапа.

На первом этапе была осуществлена поставка собственно «СДИ Базис» и определено, какими данными и конкретными полями его необходимо наполнять. На втором этапе в «СДИ Базис» была внесена информация о физической (телекоммуникационное, серверное, инженерное оборудование) и логической (IP-адресация устройств, конфигурации виртуальных машин, сервисы) инфраструктуре каждого ЦОД ФНС России. Все это позволило связать аппаратную часть с виртуальными единицами, в результате чего было определено более 63 тыс. соединений, порядка 15 тыс. различных конфигурационных моделей с более 50 тыс. параметрами, которые были необходимы. И наконец, третьим этапом стала интеграция со справочниками.

Ввод в эксплуатацию состоялся сразу после окончания процедуры аудита, которая была запущена непосредственно после второго этапа. Целью аудита была проверка правильности внесения информации и ее достоверность, а также проверка единого понимания тех данных, которые вносят администраторы разных дата-центров. Кроме того, был проверен запущенный в 2024 г. процесс актуализации данных, который позволил сделать систему единым доверенным источником информации для всей организации.

В результате реализации проекта на замену разрозненной информации, которую приходилось собирать вручную, в ФНС России создана система, позволяющая в едином цифровом формате не только достоверно в полной мере понимать наличие тех или иных ресурсов и осуществлять планирование изменений в инфраструктуре, но и получать своевременную глубокую аналитику. Полученные таким образом аналитические данные позволяют составлять отчеты высокого уровня частоты и детализации для различных служб и ведомств, таких как, например, Минцифры России, в том числе касательно исполнения стратегии ФНС по импортозамещению.

«В системе полностью консолидирована информация об имеющемся оборудовании, которая теперь напрямую доступна ИТ-службам всех подразделений и организаций ФНС России. Это дает возможность наглядно планировать и моделировать изменения в инфраструктуре и резервировать под развитие различные ресурсы, включая стойки, порты и шлюзы, – сказал представитель ФНС. – «СДИ Базис» позволяет визуально исследовать стойки, оценить расположение оборудования, понять, как оно скоммутировано. Не менее важно также наличие справочника, который позволяет определить, какое оборудование относится к конкретному комплексу и подсистеме. А подсистем в ФНС более 300».

«Компания «СДИ Софт» высоко ценит выбор программной платформы «СДИ Базис» в качестве средства построения единого центра управления данными и ресурсами дата-центров такой значимой для России и всех нас организации как ФНС, — сказал Евгений Кривоносов, генеральный директор компании «СДИ Софт». – Начало промышленной эксплуатации – важный этап проекта, который завершил внедрение. Тем не менее, процесс модификации для реализации новых задач и требований организации продолжается. А мы как разработчики обязательно окажем всю необходимую поддержку в дальнейшем развитии программного комплекса и его возможностей для ФНС России».