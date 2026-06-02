«Инферит» и «СДИ Софт» объявляют о стратегическом партнерстве

Подразделение компании «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline – «Инферит ИТМен»), российский разработчик одноименного программного решения для дискаверинга и инвентаризации ИТ-инфраструктуры, и «СДИ Софт», российский разработчик программного обеспечения «СДИ Базис» для технического учета и паспортизации инфраструктуры ИТ, ЦОД и телеком, объявили о заключении стратегического партнерства. Об этом CNews сообщили представители «СДИ Софт».

Целью сотрудничества компании называют расширение возможностей комплексной автоматизации процессов эксплуатации и управления инфраструктурой ИТ и ЦОД. Партнерство ориентировано на развитие экосистемы отечественных программных решений и расширение возможностей импортозамещения в сфере управления ИТ-инфраструктурой.

Объединив экспертизу «Инферит ИТМен» в области автоматизированного дискаверинга, обеспечения нормализации и «очистки» данных об инфраструктуре с передовым решением «СДИ Базис» для технического учета физической и виртуальной ИТ-инфраструктуры, инфраструктуры ЦОД, кабельной инфраструктуры, телекоммуникационных ресурсов, партнеры предлагают рынку возможности комплексных проектов по формированию единого источника достоверных данных об ИТ-инфраструктуре.

«СДИ Базис» уже успешно используется операторами связи, ЦОД, коммерческими и государственными структурами для обеспечения сквозной прозрачности данных об инфраструктуре, необходимой для планирования, контроля и оптимизации ИТ-ресурсов на всех этапах их жизненного цикла. Теперь, в сочетании с компетенциями «Инферит ИТМен», заказчики получат не просто отдельные программы, а единый, целостный источник достоверных данных об ИТ-инфраструктуре.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
«Наша миссия - сделать управление инфраструктурой ИТ и ЦОД прозрачным и эффективным. Партнерство с “Инферит” позволяет нам предложить заказчикам готовое решение для создания полной и реальной картины о состоянии всей ИТ-инфраструктуры и ее контроля на основе достоверных данных “под ключ”», – отметил Евгений Кривоносов, генеральный директор «СДИ Софт».

«“Инферит” всегда стремится к внедрению передовых технологий. Сотрудничество с разработчиком ПО “СДИ Базис” – логичный шаг к синергии двух комплиментарных решений. Мы видим в этом не просто инструмент, а новый стандарт для российского рынка», – сказал Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен».

