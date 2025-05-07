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Физика сети

Физика сети

«Физика сети» —  системный интегратор, который специализируется на разработке и реализации сложных ИТ-проектов для бизнеса и государства. Компания предоставляет  цикл услуг: от анализа бизнес-задач и проектирования инженерных систем до мультивендорной сервисной поддержки.

Судебные дела (1) на сумму 3 000 ₽


07.05.2025 «DатаРу» развернула современную систему серверной виртуализации в Клинике академика Ройтберга 1
02.12.2024 DIS Group и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными 2
03.09.2024 vStack и «Физика сети» объявили о старте стратегического партнерства 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Физика сети и организации, системы, технологии, персоны:

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 150 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
МКБ - Московский кредитный банк 572 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1927 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 550 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2206 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20433 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 405 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1019 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6272 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52376 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67547 1
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Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 81 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148145 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8976 2
Физика - Physics - область естествознания 2682 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2980 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10111 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52338 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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