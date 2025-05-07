«Физика сети» — системный интегратор, который специализируется на разработке и реализации сложных ИТ-проектов для бизнеса и государства. Компания предоставляет цикл услуг: от анализа бизнес-задач и проектирования инженерных систем до мультивендорной сервисной поддержки.