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Физика сети
«Физика сети» — системный интегратор, который специализируется на разработке и реализации сложных ИТ-проектов для бизнеса и государства. Компания предоставляет цикл услуг: от анализа бизнес-задач и проектирования инженерных систем до мультивендорной сервисной поддержки.
Физика сети и организации, системы, технологии, персоны:
|Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1927 1
|Сапожников Дмитрий 2 2
|Карпов Евгений 46 1
|Лихницкий Павел 56 1
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