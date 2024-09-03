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vStack и «Физика сети» объявили о старте стратегического партнерства

Компания vStack, разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, и «Физика сети», системный интегратор полного цикла, объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве.

В рамках этого сотрудничества системный интегратор «Физика сети» будет предлагать своим клиентам гиперконвергентную платформу vStack HCP, расширяя спектр инфраструктурных решений для оптимизации ИТ-инфраструктуры.

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Евгений Карпов, генеральный директор vStack, отметил значимость нового партнерства: «Сотрудничество открывает новые возможности для внедрения наших решений в сложные ИТ-проекты. Подход команды “Физика сети” к решению задач клиентов в сочетании с нашей платформой vStack HCP создаст эффективное решение для рынка».

«Партнерство с vStack полностью соответствует нашей стратегии по импортозамещению и поддержке отечественных разработок. Гиперконвергентная платформа vStack HCP позволяет нам предлагать клиентам надежные российские решения для реализации сложных ИТ-проектов, обеспечивая технологическую независимость и соответствие требованиям регуляторов», — сказал Дмитрий Сапожников, руководитель направления инфраструктурных систем «Физики сети».

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