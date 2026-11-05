Российский бизнес тратит 100-150 миллионов в месяц на «серый» доступ к зарубежным ИИ

Российские компании массово начали обращаться за услугами предоставления доступа к зарубежным ИИ к «серым» провайдерам. Этом сегмент рынка почти не существовал в конце прошлого года, а за девять месяцев 2026 г. его объем достиг 100-150 млн руб. в месяц, что почти 20% от легального рынка.



Рост с нуля до четверти легального рынка

В 2026 году в России появился новый сегмент посредников, предоставляющих бизнесу доступ к зарубежным ИИ-моделям через китайские прокси и другие неофициальные схемы, с совокупным оборотом в 100-150 млн руб. в месяц, сообщили CNews представители GP TunneL, платформы для работы с ИИ-инструментами.

Еще в конце 2025 г, по данным GP TunneL, таких продавцов были единицы. К августу 2026 г. их число составило уже около 50. До конца года объем этого сегмента может удвоиться и достичь 200-300 млн руб. в месяц.

Нынешний ежемесячный оборот серого рынка занял примерно 14%-21% от объема легального корпоративного доступа к зарубежным ИИ-моделям, который оценивается примерно в 700 млн руб. в месяц.

Выгодная цена при серьезных рисках

Легальные агрегаторы получают доступ к зарубежным ИИ-моделям через собственные иностранные компании или партнерскую инфраструктуру, а затем предоставляют его российскому бизнесу от своего имени с уплатой необходимых налогов.

Нейросеть Nano Banana Доступ к зарубежным ИИ-моделям через неофициальные схемы обходится российским компаниям дешевле

«Серый» провайдер может покупать у китайских посредников доступ к сервисам, которые позиционируют себя как Claude или GPT, но фактически работают через цепочки прокси, бесплатные лимиты других моделей, в том числе Kimi, либо через многократное использование официальных подписок OpenAI, Google и других разработчиков. Затем такой доступ перепродается российским компаниям с оплатой в рублях на счет ИП, пояснили в GP TunneL

Цена при этом может быть близкой к собственным тарифам Anthropic, OpenAI и Google или даже ниже. Это и стало одной из причин распространения таких схем, несмотря на наличие серьезных рисков.



Качество такого доступа может быть нестабильным, сервисы иногда надолго перестают работать, запросы могут проходить через три-четыре посредника, что увеличивает вероятность утечек, рассказали в GP TunneL По данным компании, в отдельных случаях передаваемые данные также могут использоваться для обучения китайских моделей.

«На фоне резкого роста спроса китайские посредники начали предоставлять доступ часто за 10% от реальной цены, зарабатывая на данных клиентов — сохраняя запросы и ответы для обучения своих моделей», — сказал о таком бизнесе «Ведомостям» собеседник в облачном провайдере.

Получатель нелегальных услуг несет и налоговые риски. «В случаях, когда посредник сам не уплачивает ввозной НДС, обязанность по его уплате может возникнуть у российского покупателя. Наличие у покупателя льгот по НДС, включая статус резидента «Сколково», этот риск автоматически не снимает», — отметили в GP TunneL

Полный запрет или налоговые льготы

Представители ИT-бизнеса предлагают ввести налоговые послабления для облачного доступа к ИИ-моделям и снизить НДС вплоть до 0%, рассказали «Ведомостями» опрошенные эксперты.

НДС по основной ставке 22% увеличивает ценовой разрыв между официальными провайдерами и неофициальными шлюзами, продающими доступ без закрывающих документов и гарантий защиты данных, пояснил технический директор Veai Владислав Кудинов.

Российские власти до июня 2026 г. вообще планировали наложить запрет на зарубежные нейронные сети. Обновленная версия законопроекта об ИИ стала заметно более либеральной по сравнению с предыдущими редакциями. Так, из документа исключены нормы, позволяющие государству запрещать использование отдельных зарубежных нейросетей на территории России, снято требование об обязательной маркировке ИИ-контента.