DIS Group и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными

«Физика сети» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решения по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

«Физика сети» — системный интегратор, который специализируется на разработке и реализации сложных ИТ-проектов для бизнеса и государства.. Компания предоставляет полный цикл услуг: от анализа бизнес-задач и проектирования инженерных систем до мультивендорной сервисной поддержки. Сегодня «Физика сети» расширяет свои компетенции, предлагая заказчикам решения для цифровизации бизнеса и управления данными.

«В современном мире данные становятся стратегическим активом для любой компании. Способность эффективно собирать, обрабатывать и анализировать информацию напрямую влияет на конкурентоспособность бизнеса. Партнерство с DIS Group, ведущим экспертом в области управления данными, открывает новые возможности для наших клиентов», – сказал Дмитрий Сапожников, заместитель технического директора компании «Физика сети».

Все решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках своей платформы, входят в реестр Российского ПО и уже внедрены в МКБ, ДИТ Москвы, «Русгидро», Счетной палате и др.

«Помощь крупнейшим российским компаниям в реализации стратегии по управлению данными - одна из приоритетных задач для DIS Group и «Физики сети». Совместные усилия позволят нам эффективнее решать задачи клиентов и предлагать им безопасные, надежные и высокопроизводительные решения», – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.