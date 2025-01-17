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Дрожжин Артем



17.01.2025 Точки доступа Wi-Fi «Аквариуса» внесены в реестр Минпромторга России 1
27.12.2024 Коммутаторы «Аквариуса» включены в реестр Минпромторга России 1
29.04.2020 Inline Technologies перевела службу сервиса на технологию «цифровых двойников» 1
14.04.2015 «Техносерв» разработал ПО «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112» на базе решений Avaya 1
23.11.2012 Avaya запускает программу Avaya Online University 2012-2013 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Дрожжин Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Оцифровка - Digitization 4539 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Avaya AES 5 1
Avaya Interaction Center 12 1
СДИ Базис 5 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Avaya IX Contact Center - Avaya IX CC 9 1
Avaya IP Office Cloud Platform 82 1
Avaya Aura Workforce Optimization - Avaya WFO Workforce Management - Avaya WFM 16 1
Avaya Aura 45 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Avaya Aura Communication Manager 44 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
Avaya Aura Experience Portal 10 1
Богомолов Андрей 21 1
Ивакин Александр 2 1
Санадзе Георгий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Avaya Online University 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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