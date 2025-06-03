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«Аквариус» анонсировала новые модели коммутаторов для работы с ИИ

Группа компаний «Аквариус» представила две новые модели коммутаторов. Оборудование рассчитано на высоконагруженные сценарии, включая задачи искусственного интеллекта.

Компания показала инженерные образцы коммутаторов с конфигурациями 32x400 и 32x800. Первая модель оснащена 32 портами с пропускной способностью до 400 Гбит/с, вторая — до 800 Гбит/с. Оба устройства поддерживают современные стандарты передачи данных, включая Ethernet, и позволяют гибко управлять пропускной способностью — например, использовать преобразование 400 в 4x100 Гбит/с.

Управление осуществляется через собственную операционную систему AqNOS, зарегистрированную в реестре Минцифры. Новые модели поддерживают масштабирование и подходят для центров обработки данных, ИИ-платформ и других критичных инфраструктур.

«Направление телеком-оборудования появилось совсем недавно, и всего за несколько лет мы подготовили для рынка 16 моделей коммутаторов, создали собственную операционную систему AQ NOS и обучающий курс для специалистов. Выпуск решений с конфигурацией интерфейсов 32х100 G стал серьезным вызовом для нашей отрасли, но мы смогли его преодолеть и сегодня показываем инженерные образцы следующего поколения. Планируем и дальше создавать мощные, надежные и масштабируемые решения, обеспечивая развитие в быстро меняющемся цифровом мире», -- сказал директор департамента телекоммуникационных решений компании «Аквариус» Артем Дрожжин.

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Коммутаторы 32x400 и 32x800 предлагают гораздо более высокую производительность и масштабируемость, что делает их идеальными для современных высоконагруженных сетевых решений.

Новые устройства ожидаются к релизу до конца 2025 г.

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