«Газинформсервис» и «Аквариус» подтвердили совместимость Efros DefOps NAC с коммутаторами Aquarius

Отечественный разработчик и производитель ИТ-решений компания «Аквариус», российский системный интегратор и вендор в области безопасности «Газинформсервис» объявили о завершении испытаний и получении сертификата совместимости, подтверждающего корректность совместного функционирования решений.

Проведенное специалистами компании «Аквариус» и «Газинформсервис» тестирование подтвердило согласованность работы ключевых функций и типовых сценариев применения набора технологий обеспечения сетевой безопасности 802.1x. По его результатам, коммутаторы Aquarius серий AQ-N6000, AQ-N5000 и AQ-N3000 с программным обеспечением AqNOS версии 7.4.0 полностью совместимы с программным комплексом Efros DefOps NAC версии 2.12.

Это открывает пользователям дополнительные возможности для обеспечения надежного управления доступом к сети и повышения уровня информационной безопасности корпоративных сетей.

Коммутаторы Aquarius — это сетевое оборудование для всех уровней сетевой инфраструктуры. Коммутаторы серии AQ-N6000 предназначены для построения сетей центров обработки данных, модели серии AQ-N5000 обеспечивают эффективную агрегацию трафика в корпоративных сетях, а устройства серии AQ-N3000 благодаря развитой функциональности позволяют организовать интеллектуальный и отказоустойчивый уровень доступа сетевой инфраструктуры. Все коммутаторы Aquarius работают под управлением единого программного обеспечения Aquarius Network Operating System (AqNOS) с широким набором функциональных возможностей, который реализует фокус на новый уровень надежности, безопасности и эффективности вне зависимости от масштаба инфраструктуры заказчика.

Программный комплекс Efros DefOps NAC позволяет реализовать централизованное управление цифровыми ресурсами предприятия за счет определения политик и правил доступа в сеть для пользователей и администраторов. Он также дает возможность осуществлять непрерывный контроль состояния оконечных сетевых устройств на предмет соответствия политикам безопасности.

«Мы рады, что список совместимых с Efros DefOps NAC сетевых устройств расширился за счёт поддержки нового для рынка решения – сетевого оборудования компании «Аквариус». Приятно осознавать, что Efros DefOps стал тем самым NAC-решением, на которое ориентируются коллеги при создании своего оборудования. Этот выбор особенно значим, учитывая, что мы первыми достигли официального подтверждения совместимости и продолжаем совместную работу над продуктом в соответствии с рыночными трендами», – отметил Евгений Варламов, менеджер продукта Efros Defence Operations NAС компании «Газинформсервис».

«Подтверждение совместимости решений «Газинформсервиса» и «Аквариуса» открывает перед заказчиками новые горизонты для построения защищенных корпоративных сетей. Это не просто техническая совместимость – это пример того, как совместные усилия ведущих российских ИТ-компаний создают реальные возможности для бизнеса и способствуют укреплению кибербезопасности в стране», – сказал директор департамента телекоммуникационных решений компании «Аквариус» Артем Дрожжин.

