Точки доступа Wi-Fi «Аквариуса» внесены в реестр Минпромторга России

Компания «Аквариус» получила статус «телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП) в реестре Минпромторга России на восемь моделей точек доступа Wi-Fi. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Точки доступа Wi-Fi семейства AQ-W6PE401 оснащены тремя радиомодулями Wi-Fi со схемой MIMO 4x4 в каждом частотном диапазоне. Помимо работы в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, точки доступа обеспечивают покрытие Wi-Fi в новом диапазоне 6 ГГц для создания более надежной и безопасной сети с более высокой пропускной способностью, большей емкостью и меньшим количеством помех от устройств. Суммарная скорость трех радиомодулей составляет 8353 Мбит/c. Статус ТОРП получили модели AQ-W6PE401I, AQ-W6PE401E и AQ-W6PE401C.

Точки доступа Wi-Fi семейства AQ-W6P301 оснащены двумя радиомодулями Wi-Fi со схемой MIMO 4x4 в каждом частотном диапазоне. Суммарная скорость двух радиомодулей составляет 3549 Мбит/c. Статус ТОРП получили модели AQ-W6PE301I, AQ-W6PE301E и AQ-W6PE301C.

Обратим внимание, что точки доступа семейств AQW6PE401 и AQ-W6P301 выпускаются в трех различных вариантах исполнения: со встроенными антеннами, с внешними антеннами, а также комбинированный вариант со встроенными и внешними антеннами, при этом тип используемых антенн выбирается программно.

Точка доступа Wi-Fi AQ-W6P201I предназначена для использования внутри помещений. Устройство оснащено двумя радиомодулями Wi-Fi со схемой MIMO 4x4 в каждом частотном диапазоне. Суммарная скорость двух радиомодулей составляет 3549 Мбит/c. Также точка доступа имеет четыре встроенные всенаправленные антенны.

Точка доступа Wi-Fi AQ-W6O202E предназначена для использования вне помещений, поэтому ее корпус обеспечивает класс защиты IP67. Модель оснащена двумя радиомодулями Wi-Fi со схемой MIMO 4x4 в каждом частотном диапазоне. Суммарная скорость двух радиомодулей составляет 3549 Мбит/c.

«Включение точек доступа Wi-Fi Aquarius в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России является важным шагом для компании по реализации цели стать поставщиком законченных решений для построения ИТ-инфраструктуры. Это позволит заказчикам получать от одного производителя все основные продукты: серверы, системы хранения данных, коммутаторы, клиентские устройства, а теперь и сеть Wi-Fi – с гарантированной совместимостью и единой технической поддержкой», ─ сказал директор департамента телекоммуникационных решений компании «Аквариус» Артем Дрожжин.

В июне 2024 г. «Аквариус» сообщил о планах запустить производство собственных точек доступа Wi-Fi на заводе в Твери совместно с российским разработчиком программного обеспечения Wimark systems.