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WiMark Systems ВайМарк Системс

WiMark Systems - ВайМарк Системс


17.01.2025 Точки доступа Wi-Fi «Аквариуса» внесены в реестр Минпромторга России 1
28.06.2024 В России разворачивается новое производство отечественных роутеров с Wi-Fi 5
03.08.2018 «НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS 2
12.08.2015 SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017 1
05.11.2014 Создан первый российский SDN-контроллер 1
15.10.2014 ЦПИКС займется разработкой средств управления ИТ-инфраструктурой в компьютерных сетях на основе SDN и NFV 1

Публикаций - 6, упоминаний - 11

WiMark Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 3
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 20 3
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 3
МегаФон 8803 2
Cisco Systems 5114 2
HP Inc. 5685 2
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NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
Brocade Communications Systems 241 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Google LLC 11775 1
ЛайфТелеком - Телфин 212 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
Zelax - Зелакс 90 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
eBay Inc 1619 1
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