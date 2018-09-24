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Астахов Илья

СОБЫТИЯ


24.09.2018 Школа умного города расскажет о технологиях современного телевидения 1
12.08.2015 SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017 1

Публикаций - 3, упоминаний - 11

Астахов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Mendix 11 1
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 34 1
ЛайфТелеком - Телфин 284 1
WiMark Systems - ВайМарк Системс 6 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
Zelax - Зелакс 90 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1028 1
Ростелеком 10863 1
Broadcom - VMware 2594 1
МегаФон 10627 1
Amazon Inc - Amazon.com 3254 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3429 1
Huawei 4501 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15577 1
HP Inc. 5872 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9470 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3084 1
Vodafone Group 1411 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 540 1
AT&T Inc 1724 1
Deutsche Telekom 953 1
PayPal 670 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1419 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1159 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 248 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 334 1
Google LLC 12610 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8756 1
eBay Inc 1639 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 441 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5600 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6509 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13766 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4761 1
Data monetization - Монетизация данных 1948 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22755 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2900 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9638 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13408 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10030 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17976 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9225 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12734 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64277 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17862 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8663 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61151 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7109 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4171 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 241 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1574 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35785 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5707 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25238 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1717 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 540 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6848 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1045 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2219 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24166 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4350 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11698 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4202 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 827 1
Барс.Образование-Электронная школа 29 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 73 1
Митрофанова Ирина 1 1
Красников Александр 13 1
Зеленский Александр 2 1
Пинчук Виктор 44 1
Николаев Сергей 15 1
Смелянский Руслан 26 1
Миров Станислав 1 1
Василенко Эдуард 3 1
Иашагашвили Иван 4 1
Юрасов Антон 1 1
Василенко Александр 96 1
Фролов Алексей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 164746 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54474 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Европа 24907 1
Япония 13762 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19392 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6062 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57191 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33421 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3285 1
Образование в России 2759 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4401 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7720 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6664 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 494 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 417 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5717 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8554 1
Gartner - Гартнер 3649 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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