Индексная книга (каталог) CNews*
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Астахов Илья
СОБЫТИЯ
|24.09.2018
|Школа умного города расскажет о технологиях современного телевидения 1
|12.08.2015
|SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017 1
Публикаций - 3, упоминаний - 11
Астахов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Барс.Образование-Электронная школа 29 1
|Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 73 1
|Митрофанова Ирина 1 1
|Красников Александр 13 1
|Зеленский Александр 2 1
|Пинчук Виктор 44 1
|Николаев Сергей 15 1
|Смелянский Руслан 26 1
|Миров Станислав 1 1
|Василенко Эдуард 3 1
|Иашагашвили Иван 4 1
|Юрасов Антон 1 1
|Василенко Александр 96 1
|Фролов Алексей 25 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.