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EAP Extensible Authentication Protocol EAP-AKA EAP-SIM Фреймворк аутентификации


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Что могут предложить российские платформы Kubernetes сегодня 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 1
28.09.2018 Завершена разработка решения Wi-Fi offload для точек доступа Wi-Fi серии WEP/WOP 1
03.08.2018 «НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS 1
13.04.2016 Офис в кармане: возможности Lumia 1
14.07.2009 Упрощенную WiFi-авторизацию "Билайна" закрыли спецслужбы 1
23.04.2008 Netgear представила двухдиапазонную точку доступа 802.11N 1
13.01.2005 Nortel представила новые решения для защиты сетей 1
16.12.2004 Nortel расширила портфель решений для защиты сетей 1
12.10.2004 Практика: как защитить беспроводную сеть 1
15.09.2004 Третье поколение Centrino появится в 2006 г. 1
02.07.2003 Рынок беспроводных сетей: самый быстрорастущий в мире 1
10.06.2003 D-Link представил новые беспроводные устройства серии Airpremier 1
29.11.2002 "Би Лайн" и Cisco Systems запускают в эксплуатацию технологию WLAN 1
30.08.2002 Cверхпортативный ноутбук IBM работает от батареи 8 часов 1
27.04.2002 Digital Life: "Распальцованный" мобильник, страсти по ноутбукам и детский светопистолет 1
23.04.2001 Diamond Communications объявляет о начале поставки устройств серии Cisco Aironet 350 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

EAP и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5162 6
Intel Corporation 12332 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8947 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 3
Check Point Software Technologies 772 3
Microsoft Corporation 24896 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
IBM - International Business Machines Corp 9480 2
Radware - Alteon WebSystems 31 2
Eltex - Предприятие Элтекс 165 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 94 1
WiMark Systems - ВайМарк Системс 6 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 314 1
Lenovo Motorola 3509 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
MobileIron 24 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 1
Proxim 47 1
Thales - Gemalto - GemPlus 51 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13342 1
Adobe Systems 1561 1
Motorola Inc 1148 1
Netgear 239 1
Samsung Electronics 10390 1
Информзащита 796 1
Acer Group - Acer Inc 2583 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2072 1
Toshiba Corporation 2937 1
Novafora - Transmeta 193 1
CA Technologies - Concord Communications 4 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 540 1
Realtek Semiconductor 63 1
D-Link - Д-Линк Трейд 373 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Philips 2066 1
Sony 6577 1
AMD Graphics Product Group - ATI 957 1
Seiko Epson Corporation 899 1
UDR Inc 9 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1961 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Совкомбанк Совесть 275 1
DuPont - Дюпон 100 1
Dow Chemical Company (TDCC) 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5595 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12148 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12637 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11555 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10279 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14673 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6494 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 6
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1047 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3828 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4408 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4941 4
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 252 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14134 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 997 4
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 512 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24984 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24986 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12965 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3689 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8700 3
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 400 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7452 3
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 244 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16477 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13078 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6377 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7556 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14063 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28348 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2361 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16412 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5715 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6484 3
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 243 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24804 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10141 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2537 2
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 149 5
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 4
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 3
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 333 2
Microsoft Windows 15972 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 2
Nortel VPN Router - Nortel VPN Gateway 10 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 260 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 1
Microsoft Windows 10 1813 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 347 1
Microsoft Office 365 958 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 477 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Microsoft DirectX 716 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1851 1
Microsoft Office 3834 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
Microsoft Outlook 1417 1
Microsoft Windows Hello 204 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 772 1
Nokia PureView - Смартфон 111 1
Протей WiХ 1 1
Яндекс.Заправки 30 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 297 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 1
InfiNet - Revolution 5000 8 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7186 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 32 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 695 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 96 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 930 1
Netgear VPN ProSafe 52 1
Linux OS 10296 1
Intel - StrongARM - 121 1
Intel Evo 105 1
Бахур Владимир 11 1
Кремер Аркадий 15 1
Солонин Виталий 89 1
Кочегаров Петр 10 1
Богатов Антон 79 1
Чеглаков Иван 8 1
Вьюков Павел 1 1
Константинов Константин 32 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Бряндинский Андрей 8 1
Стадинчук Александр 3 1
Рапопорт Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14282 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 2
Европа 24415 2
Норвегия - Королевство 1816 1
Финляндия - Финляндская Республика 3630 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7781 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Канада 4927 1
Япония 13385 1
Южная Корея - Республика 6742 1
Китай - Тайвань 4057 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 24 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24924 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19375 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6489 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6616 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2519 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 83 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9247 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1003 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3003 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2604 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5058 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6315 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10243 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 475 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2798 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6102 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1281 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2824 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6578 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5375 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11311 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7117 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2702 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11169 1
Английский язык 6758 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5116 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2488 1
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
DigiTimes - Издание 1316 1
Inquirer 463 1
New Scientist 1448 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8227 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
In-Stat/MDR 70 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 895 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 288 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
Информзащита Учебный центр 38 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 622 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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