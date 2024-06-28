В России разворачивается новое производство отечественных роутеров с Wi-Fi

В течение 2024 г. «Аквариус» запустит в России производство роутеров Wi-Fi корпоративного класса. Вложения составят около 1 млрд руб., но объемы производства на начальном этапе будут не очень большими.

Российским роутерам – быть

До конца 2024 г. в России появится производство отечественных маршрутизаторов корпоративного класса с поддержкой Wi-Fi, пишет «Коммерсант». Его планирует открыть российская ГК «Аквариус» – крупный вендор компьютеров, систем хранения данных, серверов и компьютерной периферии.

По информации издания, корпоративные роутеры отличаются от пользовательских «расширенным количеством подключенных устройств».

Посильную помощь «Аквариусу» в этом начинании окажет компания Wimark Systems. Это отечественный разработчик программного обеспечения – по всей видимости, софт для корректной работы роутеров напишут именно ее специалисты.

Точной даты запуска производства на момент выхода материала не существовало – известно лишь, что оно заработает в течение 2024 г., до конца которого осталось шесть месяцев.

Суммарные инвестиции в проект составят около 1 млрд руб., но объемы производства большими сразу не будут. По планам компании, в течение первого года с конвейера сойдут в общей сложности приблизительно 10 тыс. маршрутизаторов – это менее 1000 устройств в месяц.

Помощь от своих

Участие Wimark Systems в проекте, как и тот факт, что «Аквариус» выбрала именно эту компанию для участия в проекте вместо любой другой, не носит случайный характер. Между этими фирмами есть связь.

Как сообщал CNews, в феврале 2024 г. совладелец «Аквариуса» Алексей Калинин стал владельцем 20-процентной доли в ООО «Ваймарк Системс» (юрлицо Wimark Systems). С 27 июня 2024 г. его доля в компании выросла до 42,723%.

29,222% компании принадлежат ее гендиректору Илье Ходякову, 15,359% удерживает Даниил Слюсарь, 11,696% – Тимофей Смелянский. Оставшийся 1% находится в собственности АО «Ваймарк» (данные ЕГРЮЛ).

Wimark Systems основана в сентябре 2014 г. и имеет уставный капитал 816,6 тыс. руб. основной вид деятельности по ОКВЭД – «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие».

«Операторы не заинтересованы в импортозамещении»

В планы «Аквариуса» входит не только запуск производства в самом ближайшем будущем, но и возвращение всех вложенных в него денег за минимальное количество времени. Так, компания собирается окупить проект к концу 2025 г., рассчитывая на большое количество заказов, но лишь со стороны госсектора.

В то же время интернет-провайдеры, обслуживающие частный бизнес и физических лиц, то есть проводящие интернет в дома, квартиры и офисы, даже не смотрят в сторону российских роутеров, считают в «Аквариусе». «Операторы связи, которые устанавливают роутеры в многоквартирные дома и офисы различных компаний, не заинтересованы в приобретении российских аналогов оборудования», – заявили «Коммерсанту» представители «Аквариуса».

Ответ операторов

С мнением «Аквариуса» о том, что операторы связи не желают приобретать российские аналоги иностранного «железа», сами операторы в корне не согласны. «В рамках оказания услуги Wi-Fi с авторизацией «Мегафон» использует оборудование разных российских производителей и имеет достаточные его запасы», – сообщили CNews представители «Мегафона».

В «Мегафоне» подчеркнули также, что оператор открыт «к взаимодействию со всеми производителями и поставщиками телеком-оборудования, представленными в России, чья продукция отвечает нашим техническим требованиям». «В собственном Центре исследований и разработок сетевых решений мы активно тестируем разное оборудование, которое в перспективе можно будет использовать», – сказали CNews представители «Мегафона».

«Ростелеком» тоже не проходит мимо отечественных маршрутизаторов. В операторе сообщили изданию, что используют российские точки Wi-Fi, включая устройства собственных дочерних компаний. В частности, в июне 2023 г. CNews писал о планах «Ростелекома» купить домашние роутеры у своей «дочки» «Электра» на 2,5 млрд руб.

В тот же период в Санкт-Петербурге на радиоэлектронном предприятии «Авангард» началось производство коммутаторов и роутеров под брендом РТТ на замену аналогичным устройствам Nokia и Cisco – обе эти компании покинули российский рынок в 2022 г. За техникой РТТ стоят «Ростелеком» и компания Qtech. Инвестиции в предприятие достигли 600 млн руб., и теперь оно способно выпускать свыше 1 млн устройств ежегодно.

К слову, здесь тоже не обошлось без Wimark Systems, которая сейчас почти наполовину принадлежит сооснователю «Аквариуса». «Коммерсант» пишет, что она разрабатывает для Qtech программное обеспечение для роутеров.

Застрять в прошлом

По мнению собеседников «Коммерсанта», «Аквариус» едва ли сможет предложить госзаказчикам передовые роутеры. Весь мир стремительно переходит на маршрутизаторы с поддержкой высокоскоростного стандарта Wi-Fi 6 – эти устройства занимают 64,1% мирового рынка против 26,5% у роутеров с поддержкой максимум Wi-Fi 5 (статистика IDC за 2023 г.). К тому же в продаже появляется все больше роутеров с поддержкой Wi-Fi 6E и частоты 6 ГГц, а еще недавно началось распространение маршрутизаторов с Wi-Fi 7 – технологией, позволяющей передавать по воздуху гигабиты данных в секунду.

С весны 2022 г., когда десятки ИТ-компаний, включая производителей телеком-оборудования покинули российский рынок, в стране возникла «высокая потребность в доступных аналогах» корпоративных роутеров, сообщил изданию эксперт по беспроводным технологиям «К2Тех» Виктор Беляев. «Российские компании начали выводить на рынок свои разработки, конкуренция растет, появляются новые вендоры, они совершенствуют свои продукты, в том числе за счет партнерств», – добавил он, подчеркнув, что «отечественных решений, полностью сопоставимых с западными, на рынке пока нет».

По словам редактора Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексея Слукина, что госкомпании пользуются роутерами, по большей части, иностранных брендов – TPlink, Ubiquiti, Mikrotik и пр. «Но требования по использованию российской электроники в госкомпаниях ужесточаются, в том числе и в отношении точек доступа Wi-Fi», – сказал он «Коммерсанту». По его мнению, «Аквариус» вполне может «занять значимую долю корпоративных точек доступа за счет госзаказа, но из-за проблем с компонентами компания сможет производить решения только стандарта Wi-Fi 5, а не Wi-Fi 6».