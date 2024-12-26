ITG ИТ Парк Рус ITPark ИТ-Крым Технопарк
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж 4 4
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 3
|ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
|ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Gamma tech 9 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Гачко Дмитрий 9 3
|Орляхин Дмитрий 1 1
|Молодык Владимир 5 1
|Шамрай Никита 6 1
|Развожаев Михаил 3 1
|Третьякова Мария 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
|Россия - ЮФО - Севастополь 540 3
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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