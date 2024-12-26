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ITG ИТ Парк Рус ITPark ИТ-Крым Технопарк

ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк

 

 

 

 

 

 

 


26.12.2024 Корпорация ITG присоединилась к ассоциации «Руссофт» 1
08.11.2024 Стартап-студия «ИТ Гараж» презентовала новый проект для автоматизации с использованием ИИ 1
21.10.2024 «ИТ Парк Рус» в Севастополе и компания SimpleOne завершили совместный обучающий курс 2
11.10.2024 Дмитрий Гачко: новый бренд ITG объединит ITGlobal.com, SimpleOne и vStack 1
23.08.2024 ПСБ в Севастополе организовал для школьников летнее трудоустройство в технопарк «ИТ-Крым» 1
21.08.2024 В России разрабатывается ПО для полетов БПЛА без оператора и в отсутствие связи 3
27.12.2023 Севастопольская стартап-студия «ИТ Гараж» разрабатывает линейку микрочипов широкого спектра применения 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж 4 4
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 3
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Gamma tech 9 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 281 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 255 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 550 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Apple iOS 7809 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
Google Android 13994 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 1
Ruby on Rails - фреймворк 27 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy - Эйнерджи 8 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Nvidia Jetson 16 1
Гачко Дмитрий 9 3
Орляхин Дмитрий 1 1
Молодык Владимир 5 1
Шамрай Никита 6 1
Развожаев Михаил 3 1
Третьякова Мария 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Россия - ЮФО - Севастополь 540 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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