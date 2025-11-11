Разделы

Компания Wheelies из корпорации ITG стала резидентом центра беспилотных систем технопарка Санкт-Петербурга

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) вошла в состав Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Технопарка Санкт-Петербурга (НПЦ БАС). Работа в составе центра создаст условия для совместных проектов с другими резидентами и тестирования технологий в реальных условиях, в том числе для задач агромониторинга, промышленного контроля, логистики и управления инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители ITG.

«Стартап Wheelies запущен нашей корпоративной стартап-студией «ИТ Гараж» в г. Севастополь — именно там зародился проект. Экосистемы НПЦ БАС создают условия для сотрудничества между командами, обмена опытом и ускоренного внедрения автономных технологий. В этом мы видим основу для роста всей отрасли», — отметил Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

НПЦ БАС объединяет российские компании, работающие над разработкой и внедрением беспилотных авиационных систем. Центр предоставляет полигоны и лаборатории для комплексных испытаний технологий в условиях, близких к реальной эксплуатации.

Совместная работа участников помогает вырабатывать единые подходы к использованию дронов, повышать совместимость систем и ускорять внедрение инноваций в производство, логистику и инфраструктуру.

«Вступление в НПЦ БАС дает нам возможность проверять технологии в реальных условиях, решать инженерные задачи совместно с отраслью и формировать системную основу для развития беспилотной экосистемы в стране», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies.

