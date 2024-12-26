Корпорация ITG присоединилась к ассоциации «Руссофт»

Корпорация ITG, основанная Дмитрием Гачко, официально стала членом ассоциации «Руссофт». Решение об этом утверждено на заседании правления ассоциации, которое состоялось 25 декабря 2024 г. в технопарке ИТМО. Члены правления единогласно проголосовали за включение ITG в состав участников. Об этом CNews сообщили представители ITG.

ITG — это международный зонтичный бренд вертикально интегрированных ИТ-компаний. Корпорация предлагает ИТ продукты и решения крупному бизнесу: корпоративное ПО, облачные сервисы, комплексное управление ИT-инфраструктурой (Managed IT), информационная безопасность и системная интеграция. Корпорация ITG имеет филиалы в 10 странах БРИКС.

Ассоциация «Руссофт» является организацией, объединяющей более 200 разработчиков программного обеспечения в России. С момента своего основания в 1999 г. ассоциация поддерживает развитие отечественного ИТ-сектора, продвигает российские продукты на мировом рынке и помогает их внедрению в национальную экономику.

«Членство в ассоциации «Руссофт» — ценный актив для нас, — сказал основатель ITG и технопарка «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко. — Оно открывает нам возможность влиять на развитие ИТ отрасли в стране и более эффективно развивать экспортный потенциал отечественных ИТ продуктов, опираясь на международную часть нашей корпорации».