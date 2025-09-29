Разделы

ПО Бизнес Законодательство Импортонезависимость Искусственный интеллект axenix
|

Власти выделили 8 миллиардов на гранты российским ИТ-проектам. Правила отбора кандидатов изменены

Российское правительство выделило больше восьми млрд руб. на гранты для импортозамещающих ИТ-проектов. В этом году правила отбора заявок изменены. Стартапы могут остаться без господдержки.

Новая волна отбора кандидатов

В России стартовала новая волна отбора особо значимых проектов по разработке и внедрению импортозамещающих отечественных ИT-решений, которые получат государственную поддержку через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). На это выделят 8,3 млрд руб., пишет «Коммерсант».

От 100 млн до двух млрд руб. смогут получить как заказчик проекта, так и консорциум разработчиков. Отбор кандидатов будет проходить по новым правилам. Их утвердил президиум правкомиссии по цифровому развитию, возглавляемый вице-премьером Дмитрием Григоренко. Заявки будут оценивать по 10 критериям, каждый из которых имеет определенный вес.

В рамках этой программы государство предоставляет гранты, покрывающие до 50% стоимости проектов, направленных на замену иностранного программного обеспечения российскими аналогами. Программа была запущена в 2022 г. С тех пор, как указано на сайте Минцифры, гранты получили 49 проектов.

Изменения в правилах

В 2024 г. Минцифры России называло ключевым критерием для получения гранта соответствие проектов приоритетным направлениям импортозамещения (разработка и внедрение решений для управления технологическими процессами, инженерного анализа, аддитивного производства, проектирования оптических систем и др.).

dengi700.jpg
ededchechine на Freepik
Отбор кандидатов на получение грантов РФРИТ пройдет по новым правилам

По поручению Григоренко критерии конкурса были пересмотрены так, чтобы гранты получили кандидаты с наибольшим потенциалом тиражирования. Отбирать будут проекты, на которые есть спрос у минимум трех игроков одной или нескольких отраслей. Выручка от тиражирования должна составить не менее 110% от суммы гранта за три года после завершения разработки, а возврат средств в виде налогов и страховых взносов — в размере 100% от гранта в период с начала первого этапа и в течение трех лет после окончания.

«Прогноз выручки и возврата налогов — это инструмент, через который можно измерить, насколько то или иное решение востребованное и тиражируемое», — пояснили в аппарате Григоренко.

Высоким должен быть также потенциал применения решения на объектах критической информационной инфраструктуры. Будет учитываться и соответствие приоритетам поддержки (проекты ОПК и консорциумов; платформенные ИT-решения; решения в области управления жизненным циклом изделий и построение на открытой архитектуре).

Еще один из критериев — использование ИИ. «Важно, чтобы те продукты, которые мы получим на выходе, соответствовали требованиям времени и включали ИИ-технологию, которая используется все активнее»,— отметил Григоренко.

Как изменится состав получателей

Новые правила выгодны крупным ИТ-компаниям, считают опрошенные изданием эксперты.

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами
Цифровизация

Указанные критерии могут ограничить круг потенциальных претендентов, особенно среди стартапов и компаний среднего звена, например, требование к выручке предполагает высокую степень коммерческой зрелости решения, при этом для инновационных продуктов, особенно в сфере ИИ, это может быть сложно, сказал советник генерального директора Content AI Олег Сажин.

Изменение подхода — результат политики, нацеленной на то, чтобы гранты «не утекали в песок», а порождали тиражируемые продукты с экономической целесообразностью и ценностью для покупателей, считает основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

Объем госзакупок ПО и «железа» в России вырос на треть

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Какой должна быть инфраструктура будущего

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще