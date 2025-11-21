SimpleOne выходит на рынок LATAM

Корпорация ITG объявила о начале работы компании SimpleOne на рынке Латинской Америки. Продуктовая линейка разработчика включает Low-code + GenAI платформу для автоматизации бизнес-процессов служебных подразделений, ИТ, HR и продажах. Решение ориентировано на локальные требования региона, где растет спрос на инструменты, ускоряющие операционные процессы и повышающие прозрачность управления. Об это CNews сообщили представители ITG.

По данным Российского совета по международным делам (РСМД), экспорт российских технологических решений в страны Латинской Америки растет год к году. Цифровая экономика региона претерпевает активную трансформацию, причем платформенные бизнес-модели становятся ключевым драйвером роста.

«Мы выводим SimpleOne в Латинскую Америку, опираясь на актуальные мировые стандарты в сфере прикладных бизнес-систем. Мы постоянно инвестируем в развитие платформы, повышаем производительность, расширяем возможности Low-code и GenAI. Мы строим решение, которое готово к работе в разных юрисдикциях, с учетом локальных требований, запросов и необходимого бизнес-эффекта. В то же время платформа SimpleOne отражает высокий стандарт качества ИТ-продуктов, которых сложился в России», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

На платформе SimpleOne разработаны пять бизнес-приложений: для автоматизации ИТ-сервисов (ITSM), для учета ИТ-активов (ITAM), для автоматизации корпоративных продаж (B2B CRM), для организации разработки ПО (SDLC) и для управления персоналом (HRMS). Благодаря Low-code инструментам системы и генеративному ИИ компании могут быстро построить сквозные workflow, интегрировать приложения и отчёты, а также масштабировать решения — без существенных затрат на разработку и длительные внедрения. SimpleOne включена в реестр российского ПО, что гарантирует независимость от зарубежных платформ. Платформа предлагает API и коннекторы для CRM, ERP, HR-систем и других сервисов, что облегчает интеграцию с локальными системами в странах региона LATAM.

Компания SimpleOne нацелена прежде всего на крупные компании из сфер ИТ, логистики, промышленности, финансов, ритейла и телеком в регионе LATAM. Именно в них происходит взрывная цифровая трансформация по централизации процессов, повышению клиентского и операционного сервиса и отказа от ручных операций.