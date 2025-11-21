Разделы

Бизнес Цифровизация
|

SimpleOne выходит на рынок LATAM

Корпорация ITG объявила о начале работы компании SimpleOne на рынке Латинской Америки. Продуктовая линейка разработчика включает Low-code + GenAI платформу для автоматизации бизнес-процессов служебных подразделений, ИТ, HR и продажах. Решение ориентировано на локальные требования региона, где растет спрос на инструменты, ускоряющие операционные процессы и повышающие прозрачность управления. Об это CNews сообщили представители ITG.

По данным Российского совета по международным делам (РСМД), экспорт российских технологических решений в страны Латинской Америки растет год к году. Цифровая экономика региона претерпевает активную трансформацию, причем платформенные бизнес-модели становятся ключевым драйвером роста.

«Мы выводим SimpleOne в Латинскую Америку, опираясь на актуальные мировые стандарты в сфере прикладных бизнес-систем. Мы постоянно инвестируем в развитие платформы, повышаем производительность, расширяем возможности Low-code и GenAI. Мы строим решение, которое готово к работе в разных юрисдикциях, с учетом локальных требований, запросов и необходимого бизнес-эффекта. В то же время платформа SimpleOne отражает высокий стандарт качества ИТ-продуктов, которых сложился в России», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете
Безопасность

На платформе SimpleOne разработаны пять бизнес-приложений: для автоматизации ИТ-сервисов (ITSM), для учета ИТ-активов (ITAM), для автоматизации корпоративных продаж (B2B CRM), для организации разработки ПО (SDLC) и для управления персоналом (HRMS). Благодаря Low-code инструментам системы и генеративному ИИ компании могут быстро построить сквозные workflow, интегрировать приложения и отчёты, а также масштабировать решения — без существенных затрат на разработку и длительные внедрения. SimpleOne включена в реестр российского ПО, что гарантирует независимость от зарубежных платформ. Платформа предлагает API и коннекторы для CRM, ERP, HR-систем и других сервисов, что облегчает интеграцию с локальными системами в странах региона LATAM.

Компания SimpleOne нацелена прежде всего на крупные компании из сфер ИТ, логистики, промышленности, финансов, ритейла и телеком в регионе LATAM. Именно в них происходит взрывная цифровая трансформация по централизации процессов, повышению клиентского и операционного сервиса и отказа от ручных операций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Ozon пускает на металлолом треть постаматов. Россияне любят «щупать» товар в ПВЗ

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно

Обиженный ИТ-шник масштабно отомстил за свое увольнение. В итоге почти миллион долларов ущерба и риск срока на 10 лет

Рост рынка ПАК заставляет вендоров пересматривать бизнес-модели

Россия испытала управление БПЛА с геостационарного спутника

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще