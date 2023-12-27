Севастопольская стартап-студия «ИТ Гараж» разрабатывает линейку микрочипов широкого спектра применения

Стартап-студия «ИТ Гараж» (совместный проект технопарка «ИТ Крым», Севастопольского государственного университета и компании ITGlobal.com) начинает разработку линейки микрочипов широкого спектра применения. Об этом CNews сообщили представители технопарка «ИТ Крым».

По словам основателя технопарка «ИТ Крым» Дмитрия Гачко, новая разработка станет полноценной альтернативой продукции мировых ИТ-гигантов и выступит аналогом таких иностранных решений, как Nvidia Jetson, StarFive и Huawei Kirin.

Генеральный директор стартап-студии «ИТ Гараж» Мария Третьякова: «Реализация стартапа riscy.com началась в июле 2023 г. На данный момент инвестиции уже составили порядка 20 млн руб. Ядро команды сформировано из опытных разработчиков СнК, к которым присоединилась команда из аспирантов Севастопольского государственного университета. К серийному производству планируется перейти к 2026 г.».

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В количественном выражении целью проекта является выход на серийное производство в объеме 100 тыс. шт. в год. Объем рынка этого вида чипов по мнению представителей «ИТ Гараж» составляет около 300 млрд руб. При этом, как отметили инвесторы, речь идет о проектировании чипа, а не его производстве в кремнии своими силами.

«Создание серийного производства, иными словами, строительство специализированного завода, не входит и не может входить в сферу наших компетенций – это слишком трудоемкий и финансово затратный проект. В России такие технологические производственные мощности отсутствуют, поэтому в кремнии процессор будет производиться в Китае. Изготовление микрочипов - отдельная, очень капиталоемкая отрасль и мы будем стараться максимально долго дистанцироваться от производства в кремнии. Само проектирование процессора — это ИТ-задача, в которой много труда программистов, поэтому с моей точки зрения это чисто ИТ-компания», — отметил основатель технопарка «ИТ Крым» Дмитрий Гачко.