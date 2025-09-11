SimpleOne представил ITSM 1.18.0 для расширения возможностей работы с изменениями

Компания SimpleOne (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные бизнес-решения) выпустила версию 1.18.0 системы автоматизации ИТ-процессов ITSM. Обновление включает функциональность группировки запросов на изменение в пакеты, улучшенные формы инфраструктурных инцидентов с отображением информации о владельце услуги и расширение предпросмотра запросов на изменение полями для планирования. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Команда SimpleOne добавила возможность группировать запросы на изменение в пакеты, которые объединяют несколько запросов на изменение в одну группу. Система автоматически определяет статус и код закрытия пакета на основе входящих запросов и отправляет уведомления при назначении ответственных. Администраторы получают единую точку контроля для отслеживания прогресса и координации команд. Автоматическое обновление статусов исключает ручную работу при планировании сложных изменений. Дополнительно команда расширила форму предпросмотра запросов на изменение полями планирования.

Разработчики также улучшили форму инфраструктурных инцидентов, добавив отображение информации о владельце услуги, которая помогает специалистам службы поддержки быстрее определить, к кому можно обратиться за информацией, необходимой для решения проблемы. Пользователи сервисного портала теперь могут указывать шаги для воспроизведения инцидента, что ускоряет диагностику и повышает ее качество.

«Для корпорации ITG и для меня лично SimpleOne — это венчурный проект с большим потенциалом роста. Компания развивается как экосистемный продукт, который отвечает запросам клиентов и соответствует ключевым трендам рынка. Регулярные обновления позволяют поддерживать актуальность решений и усиливать их ценность. Новые функциональности ITSM с пакетами изменений помогут ИТ-командам эффективнее планировать и координировать комплексные внедрения. Это актуально для крупных организаций, где одновременно реализуются десятки взаимосвязанных процессов, и автоматизация становится необходимым условием стабильности», — отметил основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко.

Версия ITSM 1.18.0 уже доступна для действующих клиентов SimpleOne. Новые пользователи могут запросить демонстрацию продукта на сайте компании.