ITG представила концепцию единой цифровой платформы для робототехники Wheelies

Корпорация ITG представила концепцию единой цифровой платформы для управления парком роботов. Подход объединяет управление дронами, автономными платформами и наземными роботами в единую цифровую среду, где все устройства взаимодействуют по общим принципам обмена данными и управления.

Платформа направлена на решение одной из ключевых проблем отрасли — отсутствия унифицированного подхода к управлению беспилотными системами. Сегодня дроны способны улучшать процессы в аграрном мониторинге, строительстве, логистике и промышленности, собирая данные с любой точки и делая операции точнее, быстрее и безопаснее, чем люди. Многие организации начинают с отдельных экспериментов, проводят демонстрационные миссии, накапливают большие объемы данных. Однако потенциал этих решений часто остаётся нереализованным: без системного подхода и интеграции с бизнес-процессами даже самые современные БПЛА не приносят измеримого результата. Разная техника и закрытые программные решения от производителя робота, часто оказываются несовместимыми, данные собираются в разнообразных форматах и не ведут к управленческим выводам. При этом для контроля миссий требуется высокая квалификация оператора. В результате дроны работают разрозненно, данные остаются несвязными, а компании не получают измеримой эффективности.

Единый цифровой контур позволит объединить миссии, данные и анализ под единым управлением. Такой подход превратит разрозненные полёты в осмысленные цифровые процессы и обеспечит интеграцию с корпоративными системами для принятия решений.

«Мы создаем не просто программное обеспечение для управления роботами, а технологическую платформу, на которой развивается вся робототехника. Концепция единого цифрового контура — это шаг к экосистеме, где воздушные, наземные и подводные роботы действуют согласованно и безопасно, обмениваясь данными и подстраиваясь под конкретные задачи бизнеса. Мы видим будущее, в котором автономные системы станут частью цифровой инфраструктуры, такой же естественной, как связь или облачные технологии», — отметил Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

«Сегодня рынок беспилотников напоминает пазл, в котором не хватает центральной детали. У компаний есть дроны, данные, люди — но нет системы, которая связывает всё это в единый поток. С технической точки зрения Wheelies решает эту задачу за счет объединения всех типов автономных устройств в одном интерфейсе. Платформа обеспечивает централизованное управление, автоматизирует маршруты, собирает и анализирует данные в реальном времени. Это позволяет компаниям не просто запускать отдельные миссии, а строить полноценные операционные процессы на базе беспилотных систем», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

Платформа Wheelies, построенная на концепции единого цифрового контура, ориентирована на применение в промышленности, логистике, агросекторе и инфраструктурных проектах.