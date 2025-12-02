Разделы

Облачный провайдер корпорации ITG заключил партнерство с бразильской компанией

Корпорация ITG объявила о заключении стратегического соглашения между своим бразильским подразделением ITGlobal.com и местной компанией GO19. Партнерство усиливает присутствие международного облачного направления корпорации в южном регионе Бразилии и позволяет глубже адаптировать технологические сервисы под местные потребности. Об этом CNews сообщили представители ITG.

GO19 работает с технологическими проектами, применяя искусственный интеллект, современные управленческие методологии и практики цифровой трансформации. Компания оказывает менторскую и консультативную поддержку, помогая бизнесу и стартапам выстраивать устойчивые процессы и добиваться ощутимых результатов. Опыт GO19 дополняет экспертизу ITGlobal.com и открывает доступ локального рынка к облачной платформе, учитывающей специфику региона.

«Мы системно развиваем концепцию глобального русского ИТ. Клиент должен получать одинаковый уровень сервиса, где бы он ни находился. Поэтому партнерство с локальными компаниями для нас критично. Это позволяет работать в нормальной рыночной логике, когда местный партнер адаптирует продукт под условия страны и зарабатывает вместе с нами. Такой подход гораздо здоровее, чем попытки навязать готовые решения извне», — отметил Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Облачная инфраструктура ITGlobal.com в Бразилии размещена в дата-центре Equinix SP3, который обеспечивает высокую доступность и надежность услуг. Платформа спроектирована так, чтобы выдерживать нагрузку масштабных проектов и поддерживать безопасность данных. Возможность расчетов в реалах снижает валютные риски для клиентов и упрощает переход в облако, а локальное размещение сервисов делает их удобными для компаний любого размера.

«Мы работаем в Бразилии полноценно. Региональное управление и команда находятся в стране, а не за ее пределами. Оплата в местной валюте делает наши сервисы понятными и прозрачными для компаний и укрепляет доверие к платформе. Такой подход дает клиентам уверенность в стабильном развитии инфраструктуры и подтверждает нашу долгосрочную стратегию развития в регионе», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com.

