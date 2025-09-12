Российская платформа виртуализации vStack HCP сертифицирована для госкомпаний Белоруссии

Компания vStack (подразделение системного ПО корпорации ITG) совместно с дистрибьютором ITGlobal.com BY получили сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии (ОАЦ) на платформу виртуализации корпоративного уровня vStack HCP. Документ подтверждает соответствие продукта требованиям белорусского рынка. Теперь платформу могут использовать не только коммерческие компании, но и государственные учреждения страны. Об этом CNews сообщили представители vStack.

Гиперконвергентная платформа vStack HCP полностью импортонезависима. Ранее она была внесена в реестр Минцифры России. Новый сертификат ОАЦ дает возможность предложить продукт и для государственных заказчиков в Белоруссии. vStack HCP доступна для продажи через партнерскую сеть на территории страны с помощью официального дистрибьютора ITGlobal.com BY.

«Развивая направления корпорации ITG как взаимосвязанные инвестиционные активы, мы получаем цельные, законченные продукты способные вытеснять западные аналоги. Сертификация платформы, очередной шаг в этом направлении: теперь государственные компании могут использовать нашу платформу виртуализации для построения современных ЦОД», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».