Разделы

ПО Софт
|

Российская платформа виртуализации vStack HCP сертифицирована для госкомпаний Белоруссии

Компания vStack (подразделение системного ПО корпорации ITG) совместно с дистрибьютором ITGlobal.com BY получили сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии (ОАЦ) на платформу виртуализации корпоративного уровня vStack HCP. Документ подтверждает соответствие продукта требованиям белорусского рынка. Теперь платформу могут использовать не только коммерческие компании, но и государственные учреждения страны. Об этом CNews сообщили представители vStack.

Гиперконвергентная платформа vStack HCP полностью импортонезависима. Ранее она была внесена в реестр Минцифры России. Новый сертификат ОАЦ дает возможность предложить продукт и для государственных заказчиков в Белоруссии. vStack HCP доступна для продажи через партнерскую сеть на территории страны с помощью официального дистрибьютора ITGlobal.com BY.

«Развивая направления корпорации ITG как взаимосвязанные инвестиционные активы, мы получаем цельные, законченные продукты способные вытеснять западные аналоги. Сертификация платформы, очередной шаг в этом направлении: теперь государственные компании могут использовать нашу платформу виртуализации для построения современных ЦОД», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Создана ИИ-лаборатория для оценки качества российских дорог

CNews — 25 лет лидерства

Ленивые программисты приспособили к делу самый бесполезный гаджет в мире. Теперь он пишет за них код. Видео

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще