Корпорация ITG расширила портфель решениями для автоматизации транспортной логистики

Основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко объявил о запуске нового направления для управления транспортной логистикой внутри экосистемы компании. Система построена на базе low-code платформы SimpleOne и объединяет планирование перевозок, диспетчеризацию, исполнение рейсов и расчеты в едином контуре. Таким образом, новый продукт корпорации ITG обеспечит полный цикл контроля над доставкой — от приема заявки до подтверждения выполнения, взаиморасчетов и аналитики. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Система ориентирована на управление core-бизнесом транспортных и логистических компаний. Она создавалась как полноценный отраслевой TMS с расчетом на использование компаниями рынка, а не только внутри экосистемы ее разработчика. По функциональности новый продукт способен конкурировать с западными решениями уровня Oracle Logistics и SAP TMS, предлагая российским компаниям сопоставимый уровень зрелости процессов.

Система позволяет повысить прозрачность логистических цепочек, систематизировать данные и взаимодействие всех участников процесса, сократить количество ручных операций и снизить риск ошибок. Кроме того, решение обеспечивает корректную тарификацию рейсов и дополнительных услуг, делает экономику перевозок удобной для анализа.

Новое решение строится на основе современных концепций: «управление логистическими цепочками», «ситуационный центр», «диспетчерская башня», «умное прогнозирование» и «мультиплатформенность».

«Рынок TMS в России только начинает формироваться в полноценном виде. Долгое время бизнес пользовался либо зарубежными решениями, либо самописными системами ограниченной функциональности. Сегодня компании осознают, что логистика — это не вспомогательный процесс, а ключевой фактор конкурентоспособности. Корпорация ITG ставит задачу создать конкурентную, интеллектуальную платформу, которая позволит управлять не только отдельными рейсами, но и всей логистической сетью, прогнозировать риски, учитывать экономику и экологию перевозок», — отметил Дмитрий Гачко.

Новая система для управления транспортной логистикой разработана на базе платформы SimpleOne, которая давно используется крупными компаниями для автоматизации бизнес-процессов в ИТ, управлении активами, закупками и HR. Платформа отличается высокой стабильностью, масштабируемостью и готовностью к созданию отраслевых систем. Важной особенностью является low-code-архитектура, позволяющая запускать и дорабатывать решения значительно быстрее традиционной разработки. Все новые продукты, построенные на платформе, полностью совместимы с уже существующими и готовы работать в едином контуре. В экосистеме SimpleOne уже есть смежные решения, включая MES и HRMS, что делает возможным интеграцию логистики с другими направлениями бизнеса.