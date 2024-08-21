В России разрабатывается ПО для полетов БПЛА без оператора и в отсутствие связи

Компания-резидент технопарка «ИТ-Крым» в России разработает платформу управления беспилотниками. Программное обеспечение (ПО) будет управлять дронами без участия человека-оператора. Такие беспилотники летают с помощью искусственного интеллекта (ИИ), что позволяет им справляться со всевозможными непредвиденными и непредсказуемыми ситуациями.

Разработка программы

Компания-резидент технопарка «ИТ-Крым» в городе Севастополе разработает ИТ-платформу управления беспилотниками, главная цель проекта - создание ПО для применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) без какого-либо участия оператора. Об этом в конце августа 2024 г. сообщило издание ТАСС с ссылкой на основателя ООО «ИТ Парк РУС» Дмитрия Гачко.

Гачко пояснил, что данный проект реализуют на базе стартап-студии «ИТ гараж», пишет ТАСС. Теперь беспилотники смогут автоматически облетать препятствия, ориентироваться на местности по видеопотоку при отсутствии сигнала Global Positioning System (GPS). Продукт не исключает использование дронов в условиях полного отсутствия связи, применение не одного, а нескольких беспилотников одновременно.

«В рамках проекта планируется подготовить не только ПО, обеспечивающее все вышеперечисленные функции, но и разработать необходимые интерфейсы, которые обеспечат взаимодействие различных БПЛА. Таким образом производители и эксплуатанты дронов смогут использовать весь спектр функционала», - сказал основатель «ИТ Парк РУС» Дмитрий Гачко.

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Автономный беспилотник - это аппарат, который может безопасно летать без вмешательства пилота. Такие беспилотники летают с помощью ИИ, что позволяет им справляться со всевозможными непредвиденными и непредсказуемыми ситуациями. Это отличается от автоматического полета, когда беспилотник летит по маршруту, заранее заданному пилотом перед началом полета. В этом случае важно, чтобы дистанционный пилот мог в любой момент вмешаться в ситуацию в случае непредвиденных обстоятельств. В то время как автоматические беспилотники разрешены во всех категориях эксплуатации беспилотных авиационных систем, автономные беспилотники не разрешены в открытой категории.

ИИ-автономность дронов

Беспилотники с ИИ основаны на сложных ИТ-алгоритмах, которые позволяют им воспринимать окружающую обстановку, быстро принимать решения и ориентироваться в сложных условиях без постоянного вмешательства человека. Эти алгоритмы построены на нескольких ключевых принципах, которые позволяют дронам работать автономно.

Один из главных принципов - компьютерное зрение. Дроны оснащены камерами высокого разрешения и датчиками обнаружения света и дальности (LiDAR), которые собирают огромное количество визуальных данных. Эти данные в режиме реального времени обрабатываются ИИ-алгоритмами, что помогает БПЛА составить представление об окружающей среде. Такие техники, как распознавание изображений и обнаружение объектов, используются для идентификации препятствий, отслеживания интересующих объектов и различения различных элементов в поле зрения дрона. Еще один фундаментальный аспект - машинное обучение (ML). ИИ-алгоритмы проходят обучение на обширных массивах данных, состоящих из данных о полетах БПЛА, симуляций и реальных сценариев. Благодаря этому процессу алгоритмы могут адаптироваться к новым ситуациям, улучшать способность принимать решения и со временем совершенствовать свои полетные модели, используя такие методы, как глубокое обучение.

Планирование траектории и обход препятствий - еще один важный компонент беспилотников с ИИ. Алгоритмы играют решающую роль в планировании эффективных траекторий полета дрона. Эти алгоритмы в режиме реального времени анализируют данные о скорости ветра, рельефе местности и препятствиях и динамически корректируют траекторию полета для обеспечения безопасной и эффективной навигации.

Наконец, принятие решений имеет решающее значение для навигации и управления беспилотниками с ИИ. Эти БПЛА обрабатывают данные датчиков и используют выученные модели для реагирования на неожиданные события, такие как резкое изменение погоды или появление препятствий. Они могут автономно предпринимать корректирующие действия, не требующие вмешательства человека-оператора.

Интеграция алгоритмов искусственного интеллекта расширяет сферу применения беспилотников в различных областях. Автономные дроны с ИИ оказываются бесценным инструментом для поисково-спасательных операций, особенно в зонах бедствия со сложным рельефом. Эти дроны оснащены такими передовыми функциями, как тепловидение и распознавание объектов, что позволяет им автономно искать выживших, оценивать ущерб и передавать важную информацию спасательным командам. Кроме того, в последние годы значительное развитие получила концепция доставки грузов с помощью дронов. ИИ-алгоритмы позволяют автономным дронам эффективно ориентироваться в городской среде, планировать оптимальные маршруты доставки и даже избегать плохих погодных условий, что открывает путь к более быстрой и надежной доставке.