«ИТ Парк Рус» в Севастополе и компания SimpleOne завершили совместный обучающий курс

Технопарк «ИТ Парк Рус» в Севастополе и российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входят в ITG, завершили совместный интенсивный курс обучения «Разработчик решений с использованием Low-/No-Code инструментов на платформе SimpleOne». Он стартовал 23 сентября 2024 г. и был рассчитан на поиск начинающих специалистов. Об этом CNews сообщили представители «ИТ Парк Рус».

Интенсивное обучение помогло выявить среди участников необходимые навыки разработчиков на начальном этапе. Из 60 поданных заявок, только 20 человек поступили на курс после тестового задания. За короткий срок обучения преподаватели и эксперты выдали участникам максимум необходимой информации для работы в сфере ИТ. Будущие разработчики отметили качественную и оперативную обратную связь от наставников, экспертную помощь и преобладание практических заданий.

После интенсива трое участников сразу смогли выдвинуть свою кандидатуру для собеседований. Один из них, Дмитрий Орляхин, уже приступил к работе в команде ITG.

«Я получил образование в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. Во время учебы подрабатывал асессором, но понимал, что без опыта сложно найти место, особенно в ИТ-сфере. Обучение — логичный путь получения практических навыков и трудоустройства. Кроме того, из информации на сервисах рекрутмента сложно понять, что конкретно тебя ждет на работе, даже если описание подробное. Обучение помогает познакомиться со структурой компании и платформой, на которой нужно работать. Это позволяет понять, насколько тебе подходит данная сфера. К тому же после обучения гораздо проще влиться в работу. Сейчас я устроился на работу младшим разработчиком отдела бизнес решений, но в будущем хочу самостоятельно вести проекты», — сказал Дмитрий Орляхин.

Технопарк «ИТ Парк Рус» проводит образовательные курсы на постоянной основе. Среди них выделяются курсы по цифровым технологиям в аграрном деле, разработке современных мобильных приложений на Android и iOS, навыкам тестирования ПО, верстке и разработке на ReactJS, работе с фреймворком Ruby on Rails.