Разделы

Бизнес Кадры
|

«ИТ Парк Рус» в Севастополе и компания SimpleOne завершили совместный обучающий курс

Технопарк «ИТ Парк Рус» в Севастополе и российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входят в ITG, завершили совместный интенсивный курс обучения «Разработчик решений с использованием Low-/No-Code инструментов на платформе SimpleOne». Он стартовал 23 сентября 2024 г. и был рассчитан на поиск начинающих специалистов. Об этом CNews сообщили представители «ИТ Парк Рус».

Интенсивное обучение помогло выявить среди участников необходимые навыки разработчиков на начальном этапе. Из 60 поданных заявок, только 20 человек поступили на курс после тестового задания. За короткий срок обучения преподаватели и эксперты выдали участникам максимум необходимой информации для работы в сфере ИТ. Будущие разработчики отметили качественную и оперативную обратную связь от наставников, экспертную помощь и преобладание практических заданий.

После интенсива трое участников сразу смогли выдвинуть свою кандидатуру для собеседований. Один из них, Дмитрий Орляхин, уже приступил к работе в команде ITG.

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально
Бизнес

«Я получил образование в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. Во время учебы подрабатывал асессором, но понимал, что без опыта сложно найти место, особенно в ИТ-сфере. Обучение — логичный путь получения практических навыков и трудоустройства. Кроме того, из информации на сервисах рекрутмента сложно понять, что конкретно тебя ждет на работе, даже если описание подробное. Обучение помогает познакомиться со структурой компании и платформой, на которой нужно работать. Это позволяет понять, насколько тебе подходит данная сфера. К тому же после обучения гораздо проще влиться в работу. Сейчас я устроился на работу младшим разработчиком отдела бизнес решений, но в будущем хочу самостоятельно вести проекты», — сказал Дмитрий Орляхин.

Технопарк «ИТ Парк Рус» проводит образовательные курсы на постоянной основе. Среди них выделяются курсы по цифровым технологиям в аграрном деле, разработке современных мобильных приложений на Android и iOS, навыкам тестирования ПО, верстке и разработке на ReactJS, работе с фреймворком Ruby on Rails.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку

Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Создан самый маленький в мире квантовый компьютер, в котором используется один фотон

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

Старший вице-президент «Ренессанс Банка», курирующий ИТ и ИБ, уволился вместе с группой топ-менеджеров и председателем правления

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: