Разделы

Цифровизация
|

Российский разработчик САЕ-платформы из корпорации ITG «Гамма Тех» присоединился к «Руссофт»

Основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко сообщил о присоединении компании «Гамма Тех» (направления корпорации ITG, отвечающее за разработку систем автоматического проектирования) к Ассоциации «Руссофт» — объединения российских компаний-разработчиков программного обеспечения. По его словам, включение «Гамма Тех» в ассоциацию как самостоятельного участника отражает стратегическую значимость направления разработки CAE-платформ для автоматизации инженерных расчетов. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

«Мы видим, что в России единицы компаний создают такие комплексные и технологически сложные продукты, как системы автоматизированного проектирования. Вступление «Гамма Тех» в «Руссофт» не только расширяет присутствие корпорации ITG в профессиональном сообществе, но и позволяет продвигать идеи и ценности использования отечественного ПО в ключевых сферах. Для нас особенно важно направление инженерии, поскольку именно здесь закладываются основы цифровой независимости России», — отметил Дмитрий Гачко.

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания
Цифровизация

САПР «Гамма» — программный комплекс для проектирования и моделирования СВЧ-устройств. Решение применяется в аэрокосмической и телекоммуникационной отраслях, а также в научных и образовательных учреждениях. Основными пользователями продукта являются НИИ, университеты и инженерные подразделения промышленных предприятий. Для студентов доступна бесплатная лицензия.

«Для нас крайне важно стать частью профильного сообщества. Вхождение в «Руссофт» дает возможность усиливать сотрудничество с коллегами и формировать новые стандарты для отрасли», — сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Глава Airbnb: те, кто лишится работы из-за ИИ, могут пойти в повара, массажисты и сантехники

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

В ГАС «Управление» внедрят ИИ, чтобы она следила за тысячами одновременно действующих нацпроектов

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще