Разделы

Цифровизация
|

«СДИ Софт» и Tera объявляют о партнерстве в сфере цифровизации управления ИT-инфраструктурой

«СДИ Софт», российский разработчик решения для технического учета инфраструктуры (в том числе класса DCIM), и компания Tera, дистрибьютор ИТ оборудования и ПО, и, объявляют о заключении дистрибьюторского соглашения. В рамках сотрудничества Tera будет продвигать программный продукт «СДИ Базис» – модульный унифицированный продукт для технического учета и документирования инфраструктуры, ресурсов и услуг для операторов ЦОД и связи, а также служб ИТ. Об этом CNews сообщили представители компании Tera.

На фоне всеобщей цифровизации многие крупные компании и госорганизации сталкиваются с проблемой разрозненности данных об ИТ-активах, инженерных и телекоммуникационных сетях. Информация хранится в офлайн-источниках, что усложняет планирование, эксплуатацию и диагностику аварий. Продукт «СДИ Базис» решает эту задачу, позволяя оцифровать и централизовать все данные об инфраструктуре на единой платформе. Решение уже используется такими компаниями, как ФНС России, ОАО «РЖД» и ПАО «МТС».

Партнерство с Tera позволит «СДИ Софт» расширить свое присутствие на российском рынке, используя партнерскую сеть и компетенции дистрибьютора.

«Наше решение «СДИ Базис» уже зарекомендовало себя как надежный инструмент для управления инфраструктурой. Партнерство с Tera обеспечит масштабируемую дистрибуцию, позволит нам усилить позиции на рынке и предложить интегрированные решения, обеспечивающие максимальную эффективность управления инфраструктурой», – сказал Евгений Кривоносов, генеральный директор «СДИ Софт».

В Tera, в свою очередь, отмечают высокий спрос со стороны партнеров-интеграторов на проверенные отечественные решения, способные решать комплексные задачи по управлению ИТ-ресурсами.

«Проблема разрозненного учета ИТ-активов – одна из самых острых для крупных предприятий. «СДИ Базис» – это именно тот уникальный инструмент, который нужен рынку прямо сейчас. Партнерство с СДИ Софт позволяет нам предложить нашему каналу не просто еще один продукт, а зрелое, проверенное решение с более чем 600 внедрениями. Мы уверены, что наш опыт в построении комплексных проектов поможет партнерам успешно внедрять «СДИ Базис», решая насущные задачи их заказчиков в частности, по цифровизации и повышению эффективности эксплуатации ЦОД», – отметила Юлиана Павлова, директор департамента программного обеспечения Tera.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

