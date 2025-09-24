Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Itglobal.com предложит систему технического учета «СДИ Базис» своим клиентам

Itglobal.com (направление системной интеграции корпорации ITG) и российский разработчик программного обеспечения «СДИ Софт» заключили партнерское соглашение по развитию направления систем технического учета. Партнерство откроет корпоративным заказчикам системного интегратора доступ к системе «СДИ Базис», включенной в реестр российского ПО. Решение предназначено для технического учета и документирования инфраструктуры, ресурсов и услуг операторов ЦОДов, телеком-компаний и ИТ-служб.

«СДИ Базис» — это система технического учета, позволяющая автоматизировать задачи технической инвентаризации и учета активов ИТ-, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры — предоставляет специальные возможности для централизованного управления и оптимизации учета инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД). Решение обеспечивает доступ к обширной библиотеке цифровых моделей оборудования, содержащей свыше 75 тыс. ИТ-/телекоммуникационных компонентов.

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации
Цифровизация

Сотрудничество Itglobal.com и «СДИ Софт» ориентировано на развитие экосистемы отечественных программных решений и расширение возможностей импортозамещения в сфере управления ИТ-инфраструктурой. Интегратор будет предлагать клиентам комплексные проекты по паспортизации ЦОДов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивая полный цикл поддержки: от консультаций и проектирования до внедрения и технического сопровождения.

«Мы рады началу сотрудничества с «СДИ Софт» — компанией, которая разработала решение для управления сложной ИТ-инфраструктурой. «СДИ Базис» дополняет наш портфель российских решений и позволит нам предлагать клиентам комплексные проекты по автоматизации управления инфраструктурой, в том числе ЦОД. Важно отметить, что система уже успешно применяется рядом крупных заказчиков федерального уровня из различных секторов экономики, включая государственные органы, операторов мобильной связи, электроэнергетические компании и другие. Кроме того, она включена в реестр отечественного программного обеспечения», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Стратегическое микроэлектронное предприятие передано во внешнее управление

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке

Сотрудники: Ладно, мы вернемся с удаленки в офис, но работу будем массово саботировать

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще