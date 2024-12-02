Подтверждена совместимость «СДИ Базис» и российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «СДИ Софт», российский производитель системы технического учета «СДИ Базис», объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 15 и «СДИ Базис», что позволяет расширить возможности для поставок совместных решений.

«СДИ Базис» — российский программный продукт для технической паспортизации и учета инфраструктуры, ресурсов и услуг для операторов ЦОД и связи, а также служб ИТ. «СДИ Базис» спроектирован и разработан с учетом особенностей и требований российских компаний и организаций.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Подтверждение совместной работы двух российских продуктов — это еще одно новое преимущество для наших заказчиков, которым сегодня требуются комплексные, настраиваемые решения, независимые от западных технологий и поставщиков, — сказал Евгений Кривоносов, генеральный директор компании «СДИ Софт». — Мы же сделали все необходимое для того, чтобы наши технологии не только не уступали мировым аналогам, но и превосходили их как по удобству внедрения, так и в плане надежной работы и уровня технической поддержки».