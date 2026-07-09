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«Ред Софт» и «СДИ Софт» подтвердили совместимость решений

Российские компании «Ред Софт» и «СДИ Софт» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «Ред ОС» и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм» с платформой комплексного технического учета «СДИ Базис». По итогам испытаний стороны подтвердили корректную работу всех функциональных модулей, подписан двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Для испытаний был организован стенд из двух виртуальных машин под управлением операционной системы «Ред ОС» 8. В ходе испытаний были проведены проверки корректности установки и функционирования «СДИ Базис» совместно с «Ред Адм». Проблем в работе и взаимодействии компонентов не обнаружено.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Подтверждение совместимости "СДИ Базис" с операционной системой "Ред ОС" и системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой "Ред Адм" является очередным шагом на пути к повышению надежности и стабильности процессов учета и управления инфраструктурой для наших заказчиков», — сказал Евгений Кривоносов, генеральный директор компании «СДИ Софт».

«Для нас важно, чтобы заказчики получали заранее совместимые решения, чтобы сократить время внедрения и снизить нагрузку на дополнительное тестирование. Совместимость с "СДИ Базис" особенно актуальна для операторов ЦОД, телеком-компаний и крупных корпоративных заказчиков с распределенной ИТ-инфраструктурой, где простои или сбои в учетных системах напрямую влияют на устойчивость сервисов», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

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