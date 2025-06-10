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Валин Максим
УПОМИНАНИЯ
Валин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3252 2
|Ред Софт - Red Soft 815 1
|Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 252 2
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1070 1
|Linux OS 10271 1
|Ред Софт - Ред Адм 57 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149593 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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