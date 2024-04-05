«Ростех» переведет более 800 предприятий на российское программное обеспечение

«Ростех» рассказал о том, какие классы ПО и виды ИТ-оборудования являются наиболее зависимыми от импорта и какие шаги предпринимаются для снижения этой зависимости. На данный момент госкорпорация решила первостепенные задачи в части обеспечения предприятий ИТ-инструментами для сохранения их ритмичной работы. Сейчас главный вектор цифровой трансформации «Ростеха» – создание единого цифрового пространства по всему производственному контуру на основе отечественных решений. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха.

«Перед нами стоит задача – полностью отказаться от импортного софта и перевести более восьмисот предприятий в почти 60 регионах страны на отечественное программное обеспечение. Решения о выборе базовых технологических продуктов и партнеров должны быть приняты в кратчайшие сроки и без потери производительности, эффективности, безопасности», – сказал директор по цифровой трансформации «Ростеха» Максим Валин.

«Ростех стремится к повышению уровня «цифровой зрелости» и внедрению самых передовых решений в свою рабочую среду. Задачи по импортозамещению требуют значительного привлечения ресурсов, и это существенное ограничение наравне с недостатком серверного оборудования необходимой производительности, а также пока неудовлетворительной совместимостью отечественного ПО с узкоспециализированными зарубежными технологиями. Мы активно прорабатываем варианты преодоления этих ограничений, в том числе создаем комплекс стандартизированных решений на базе российских ИТ-продуктов», – отметил руководитель направления информационных технологий «Ростеха» Антон Поликарпов.

«Ростех» презентовал ряд перспективных отечественных ИТ-разработок в сфере софта и оборудования. Например, был представлен сервисный маршрутизатор для сетей уровня доступа корпоративного класса. ПО этого устройства является полностью российским продуктом и обеспечивает высокий уровень информационной безопасности.

***

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.