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Госконцерн прибрал к рукам треть гигантского разработчика российских Linux и Android

30% компании «Ред Софт», разработчика Linux-дистрибутива «Ред ОС» и Android-форка «Ред ОС М», отошли «Ростеху» – корпорации с госучастием. Доли остальных совладельцев за последние пять лет сильно уменьшились. Сумма сделки не раскрывается.

Частично государственный Linux

Российская госкорпорация «Ростех» сообщила CNews о приобретении 30-процентной доли в компании «Ред Софт». Это отечественный разработчик программног обеспечения, наиболее известный двумя операционными системами – «Ред ОС» и «Ред ОС М».

Первая представляет собой дистрибутив Linux для настольных ПК и ноутбуков. «Ред ОС М» – это мобильная платформа, в основе которой лежит Android Open Source Project со всеми вытекающими из этого возможностями, включая нативную поддержку Android-приложений.

К моменту выхода материала сумма сделки не раскрывалась. Редакция CNews обратилась за комментариями по поводу финансовой стороны вопроса в «Ред Софт» и «Ростех» и ожидает ответа.

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sdKjfgh-12_sk13 / Pixabay
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«Основным направлением сотрудничества станет совместное развитие экосистемы инфраструктурных и прикладных решений "Ред Софт", создание комплексной линейки импортозамещающих решений в области корпоративного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, повышающих эффективность бизнес-процессов», – сказали CNews представители «Ростеха».

Кто поделился долей

«Ростех» завладел почти третью «Ред Софта» не напрямую, а посредством своей новой «дочки» – АО «РТ-Ред». Нельзя исключать, что оно было зарегистрировано именно для этой сделки, на что косвенно указывает его название.

Конечные владельцы «РТ-Ред» на момент выхода материала не раскрывались. Акционерное общество зарегистрировано 1 апреля 2025 г. с уставным капиталом 200 тыс. руб. и основным видом деятельности «Деятельность холдинговых компаний» (код ОКВЭД 64.20). Генеральный директор – Александр Кужекин (данные ЕГРЮЛ).

Согласно сервису «Контур.Фокус», в ЕГРЮЛ для этого АО указан единственный акционер – АО «Цифровая Система», основанное 27 февраля 2025 г. У этого акционерного общества немало общего с АО «РТ-Ред» – у них одинаковые уставные капиталы и идентичные основные виды деятельности. Более того, списки дополнительных видов деятельности у них тоже почти одинаковые. Гендиректор «Цифровой Системы» – Артур Деев.

Но это еще не все связи между компаниями. Редакция CNews выяснила, что с 28 апреля 2025 г. АО «Цифровая система» владело 30% компании «Ред Софт». По данным ЕГРЮЛ, 9 июня 2025 г. эти же 30% перешли в собственность АО «РТ-Ред», тогда как доли других совладельцев изменений после этой сделки не претерпели.

«"Ростех" и "Ред Софт" имеют уже существенный багаж сотрудничества. На предприятиях Корпорации успешно используются система управления ИТ-инфраструктурой "Ред АДМ", а также операционная система "Ред ОС". Новый формат стратегического партнерства открывает дополнительные возможности для дальнейшего расширения продуктового портфеля и масштабирования отечественных ИТ-продуктов в России и за рубежом», – сказал CNewsдиректор по цифровой трансформации «Ростеха» Максим Валин.

Все меньше и меньше

На момент выхода материала в компании «Ред Софт» насчитывалось в общей сложности семь учредителей, и доли шестерых из их изрядно сократились за последние шесть лет. Например, доля Вячеслава Комлева упала с 99,99% (15 февраля 2019 г.) до 21% (24 декабря 2024 г.).

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Цифровизация

Сергей Зотов и Анатолий Матрошин, 3 апреля 2019 г. получившие по 25,5% компании, 24 декабря 2024 г. остались с 13,98% каждый.

Доли Рустама Рустамова и Алексея Коптева с 6 мая 2019 г. по 24 декабря 2025 г. сократились 6,26% до 5,26%. За тот же период доля Кирилла Веселкина снизилась с 12,52% до 10,52%.

Суммарный уставный капитал «Ред Софта» на момент выхода материала составлял 176 млн руб. Таким образом, 30-процентная доля АО «Цифровая Система», целиком переданная АО «РТ-Ред», составляет в деньгах 52,8 млн руб.

Редакция CNews поинтересовалась у «Ред Софта» и «Ростеха» о планах последнего по наращиванию доли в «Ред Софте» и ожидает ответа.

Геннадий Ефремов

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