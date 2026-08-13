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CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

CNews объявляет о начале подготовки к крупнейшему мероприятию российского ИКТ-сообщества. Восемнадцатый CNews FORUM пройдет 12 ноября 2026 г. в Москве.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 12 ноября 2025 г. откроется в восемнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2025 примут более 1800 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2025 можно уже сейчас.

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Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Участие в CNews FORUM 2026 подтвердили: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Максут Шадаев; вице-президент по информационным технологиям, ЕВРАЗ Артем Натрусов; генеральный директор, член совета директоров, «Холдинг Аква и Натура Сиберика» Святослав Вильк; ИТ-директор, ГК «АгроТерра» Евгений Тюленев; вице-президент по ИТ, BIOCAD Михаил Мартынов; директор по информационным технологиям, Национальный расчетный депозитарий Кирилл Цверкун; директор по ИТ, «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Аэропорт «Пулково») Андрей Нестеров; CIO, «Первая Экспедиционная Компания» Денис Гурко, технический директор; «Тануки» Илья Синилевич; директор по информационным технологиям, «Ресо-Лизинг» Денис Богданов; директор департамента информационных технологий, «Холдинг Аква» Юлия Яровикова; ИТ-директор, «Эколибри» Александр Грисенко; управляющий директор, «Ижевский завод тепловой техники» Станислав Ромащев; директор по изменениям и цифровой трансформации, ГК «АБЗ-1» Дмитрий Кондратьев; Вице-Президент - начальник Департамента управления данными, Газпромбанк Алексей Бондаренко; директор направления операционного развития искусственного интеллекта, «РУСАЛ» Иван Казарин; консультант по Цифровизации/ИИ Кирилл Алифанов; руководитель отдела внедрения стратегических изменений, Росгосстрах Светлана Берендеева; независимый эксперт по ИТ и цифровой трансформации Роман Мезенцев; руководитель Центра городских данных, «КБ Стрелка» Даниил Переяславцев; сооснователь, «ABPMP» Андрей Коптелов; CEO, HIPER Technology LTD Мария Полянская; руководитель научного отдела, Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения г. Москвы Рустам Ерижоков; директор, «Ассоциация больших данных» Илья Кананыкин; директор департамента по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, Г«К Норникель» Алексей Манихин.

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Кирилл Цверкун, Директор по информационным технологиям, Национальный расчетный депозитарий

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

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Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, ЕВРАЗ

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Оптимизация бизнес-процессов», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные».

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Святослав Вильк, генеральный директор, член совета директоров, Холдинг Аква и Натура Сиберика

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

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Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2025 г. CNews FORUM собрал более 1500 человек. В сессионной части провели шесть тематических отраслевых секций. Было представлено около 120 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков на множестве стендов. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2026, заполните, пожалуйста, анкету.

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«CNews Баттл»: Вадим Григоренко, заместитель директора департамента информационных технологий Россельхозбанка, руководитель блока инфраструктуры «РСХБ-Интех», и Артём Калашников, управляющий директор Центра информационной безопасности дочерних и зависимых обществ Газпромбанка. Рефери Лев Фисенко, генеральный директор «Кросс технолоджис» «CNews Баттл»: Вадим Григоренко, заместитель директора департамента информационных технологий Россельхозбанка, руководитель блока инфраструктуры «РСХБ-Интех», и Артём Калашников, управляющий директор Центра информационной безопасности дочерних и зависимых обществ Газпромбанка. Рефери Лев Фисенко, генеральный директор «Кросс технолоджис»
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Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии МТС-Банка: Рынок ожидает однозначной формализации регуляторных требований по работе банков в облаках с последующей либерализацией этих требований по мере развития смежных институтов Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии МТС-Банка: Рынок ожидает однозначной формализации регуляторных требований по работе банков в облаках с последующей либерализацией этих требований по мере развития смежных институтов
Награду в номинации «Виртуализация рабочих мест: проект года» получили Сергей Васильев, старший управляющий директор Сбербанка, директор департамента современных цифровых пользовательских решений, и Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра» Награду в номинации «Виртуализация рабочих мест: проект года» получили Сергей Васильев, старший управляющий директор Сбербанка, директор департамента современных цифровых пользовательских решений, и Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра»
В номинации «Техническая поддержка ИТ-инфраструктуры. Компания года» награду получила «Айкон Групп». На сцену поднялся генеральный директор Александр Перунов В номинации «Техническая поддержка ИТ-инфраструктуры. Компания года» награду получила «Айкон Групп». На сцену поднялся генеральный директор Александр Перунов
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Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

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