Решение SAS AML названо лучшим AML-решением 2020 года

SAS получила высшую награду Asia Risk Technology Awards 2020. Эта престижная премия вручается журналом Asia Risk, передовым изданием для профессионалов риск-менеджмента в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Решение SAS Anti-Money Laundering (SAS AML) было признано лучшим инструментом 2020 года для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. При присуждении награды в числе прочего были отмечены его инновационность и креативный подход в решении проблем по управлению рисками, с которыми обычно сталкиваются пользователи.

«Это признание очень важно для нас. Оно подтверждает, что усилия, которые SAS вкладывает на протяжении многих лет в поддержку клиентов из финансового сектора в их борьбе с отмыванием денег, не прошли даром. Одновременно оно показывает, насколько широки возможности аналитики в этой сфере, – сказал Алексей Коняев, руководитель практики аналитических решений для противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям SAS Россия/СНГ. – SAS и далее будет инвестировать в разработку инструментов для противодействия отмыванию денег, мошенничеству, финансовым преступлениям и внутреннему фроду, чтобы предоставлять клиентам лучшие в своем классе решения для эффективного управления такого рода рисками».

Решение SAS AML включает в себя высокопроизводительные средства аналитики и совокупности методов обнаружения подозрительного поведения, которые помогают отслеживать большее количество факторов риска, анализируя большие массивы данных за минуты, а не часы. Последняя версия SAS AML, вышедшая в марте 2020 года, работает на базе SAS Viya – мощной, гибкой и масштабируемой платформы, способной работать в том числе в облачных средах. В состав SAS AML входит инструмент SAS Visual Investigator, который предоставляет широкие возможности по анализу операций в режиме реального времени, а также позволяет визуализировать и выявлять сложные взаимосвязи между объектами расследования, тем самым обеспечивая более высокую скорость и точность принимаемых решений..

Asia Risk Awards – самый давний и самый престижный конкурс, в котором участвуют как компании, так и частные лица, работающие на срочном финансовом рынке и в области риск-менеджмента. Наградой Asia Risk Technology Awards отмечаются технологии и инструменты, которые предлагают самые эффективные и перспективные пути решения актуальных проблем, стоящих перед финансовым сектором.