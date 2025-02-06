Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170358
ИКТ 13264
Организации 10410
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25221
Персоны 72927
География 2764
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 843

Apache Hadoop Ozone


06.02.2025 «МегаФон» импортозаместил обработку данных 1
06.02.2025 Новая версия Arenadata Hadoop: SQL-движок для выполнения федеративных запросов и объектное хранилище 1
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 1
30.06.2021 Топ-10 решений для работы с большими данными в 2021 г. 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Apache Hadoop Ozone и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 639 1
Cisco Systems - Splunk 68 1
Apple Inc 12170 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Qlik - QlikTech 160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 273 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5385 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2515 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1175 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 683 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11485 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7497 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 438 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 143 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7175 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 56 1
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 15 1
Qlik Enterprise Manager 1 1
Qlik Compose 1 1
Qlik Replicate 1 1
Qlik Catalog 2 1
Apache Hadoop MapReduce 3 1
Apache Hadoop Common 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5277 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 1
Apache Hadoop 435 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 165 1
Google Android 14100 1
Apache Cassandra 48 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Oracle Java - язык программирования 3098 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9939 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще