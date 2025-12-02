Разделы

Кривоносов Денис


СОБЫТИЯ


02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации 1
21.11.2024 «Норникель» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы FineBI и миграции отчетности 1
16.11.2023 «Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM 1
03.08.2023 «Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кривоносов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 3
SAP SE 5424 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 160 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
Biplanum - Бипланум 5 1
UIPath 108 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 901 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 129 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 559 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
Мария РА ТС - торговая сеть 23 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2689 1
Федеральное казначейство России 1877 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31613 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33930 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13037 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2008 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12280 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7261 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17115 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 52 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5244 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1449 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1081 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6875 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1364 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11425 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13317 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23068 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26039 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3401 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 761 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4023 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 61 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
FanRuan - FineBI 26 1
ДатаМайнд - SiglaVision - Sigla Vision 4 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 91 1
Абдрахманов Рустам 33 1
Кузьменко Максим 1 1
Коспанова Ирина 1 1
Татушин Виктор 1 1
Черников Александр 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2772 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4240 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3215 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8231 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 307 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8101 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6386 1
